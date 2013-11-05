Emekli maaşı hesaplama kriterleri değişiyor

Sosyal güvenlik sistemindeki bütçe açığının en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilen erken emekliliği önlemek için yeni bir sistem hazırlanıyor. Yeni sistem ile kişiler ne kadar uzun süre çalışma hayatında kalırlarsa, o kadar fazla emekli maaşı alabilecek.

Milliyet gazetesinin haberine göre mevcut sistemin uygulanmaya başlandığı Ekim 2008 sonrası emekli olanların aylık brüt kazancı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 3 bin liranın altında beyan edilenler emekli olduğunda “bağlanacak emekli aylığı” sürekli düşüyor. Özellikle asgari ücret üzerinden prim ödenmesi durumunda, çalışan sigortalının gelecekteki emekli aylığı her yıl için 30 TL civarında azalıyor. Ancak sigorta primlerini tavandan ödeyenlerin bağlanacak emekli aylıkları ayda 6 TL, 7 TL civarında artıyor.

Geçmişte seçim yatırımı olarak getirilen erken emeklik ve yüksek aylık bağlama oranlarının devam etmesi sebebiyle sosyal güvenlik açığı arttı. 2014 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirinin 174.4 milyar, toplam giderlerinin 196 milyar lira, gelir-gider açığının ise 21.6 milyar lira olması öngörülüyor. Türkiye'de 2003 yılında 12 milyon 289 bin 808 çalışana karşılık, 6 milyon 848 bin 22 emekli bulunuyordu. Bu durumda çalışanların 1.99'u bir emekliyi finanse ediyordu. 2013'e gelindiğinde ise 18 milyon 890 bin 108 kayıtlı çalışana ulaşan sistemde emekli sayısı ise 10 milyon 471 bin 966'ya ulaşıyor. Bu durumda da 1.92 çalışan, bir emekliyi finanse eder hale geliyor.