Emekli maaşı bağlama süresi bir haftaya iniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, emekli maaşı bağlama süresini iki yıl içinde yapacakları düzenlemelerle bir haftaya düşüreceklerini açıkladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, "Sosyal Güvenlik Reformu öncesinde, bir yıla kadar uzayabilen emeklilik maaşı bağlama süresini bir aya indirdiklerini, önümüzdeki 2 yıl içinde yapacakları düzenlemelerle bu süreyi bir haftaya düşüreceklerini" bildirdi.



Acar, SGK Adana İl Müdürlüğü bünyesindeki Seyhan Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının açılış törenindeki konuşmasında, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığının tek çatı altına alınmasının ardından hizmet binalarını da çağın gereklerine uygun hale getirme çabasında olduklarını belirtti.



Vatandaşların en fazla şikayet ettikleri konular arasında yer alan emekli aylığı bağlanma süresini kısaltmada önemli mesafe aldıklarını belirten Acar, "Sosyal Güvenlik Reformu öncesinde bir yıla kadar uzayabilen emeklilik maaşı bağlama süresini bir aya kadar indirdik. Önümüzdeki 2 yıl içinde yapacağımız düzenlemelerle bu süreyi 2 haftaya düşüreceğiz" dedi.



Fatih Acar, 1974 yılından önceki dönemlere ait hizmet girişlerinin bilgisayarda olmamasının, SSK'lı kişinin birden fazla ilde görev yapmasından dolayı işlemlerin uzadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bizim amacımız, bu yıl bütün bilgi girişlerini yapmak. Türkiye genelinde 81 vilayetimizde teknolojiye uyum çalışmalarımız sürüyor. Teknolojiyi kurumlara hakim kılacağız. Artık dosya yığınları olmayacak. Tüm dosyaları elektronik arşive dönüştürüyoruz."



Prim yapılandırması



Sosyal güvenlik primlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili getirilen düzenlemeye de değinen Acar, "yüzde 85'e varan gecikme faizi indirimleri ve 24 aya kadar uzayan vadelerle ödeme seçenekleri" sayesinde, prim alacaklarının tahsilinde önemli mesafe aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Sosyal güvenlik primi alacaklarının yeniden yapılandırılması sayesinde 26 milyar TL'lik alacağımızın 23.2 milyar TL'sini yapılandırdık. Bu miktarın bugüne kadar 5.8 milyar TL'sini de tahsil ettik.



Cumhuriyet tarihinin en başarılı reformlarından olan bu düzenleme sayesinde vatandaşlarımız elde ettikleri avantajların farklarındalar ve bu yüzden primleri düzenli ödüyorlar. Taksite bağlanmış 14.5 milyar TL alacağımız var. Bu da 12 ile 24 aylara varan vadelerle ödenecek. Taksitlerin ödenmesinde bugüne kadar önemli bir aksama yaşanmadı. Çok kısmi bir gecikme olabilir. Ancak, yeniden yapılandırmada vatandaş taksitini 3 ay ödemese de hakları geri alınmıyor. 4'üncü taksitte ödenmezse yapılandırma bozuluyor, bu defa geriye dönülüyor ve affedilen faizler geri işlemeye başlıyor. Vatandaşımız bunun farkında ve ödemeleri bu yüzden düzenli yapıyor."



SGK Başkanı Fatih Acar, bir soru üzerine, yeni bir prim borcu yapılandırmasının olmayacağını da vurguladı.



Vatandaş odaklı hizmet



Daha önce Adana'da Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Acar, bürokrasi yaşamının her döneminde vatandaş odaklı hizmeti ilke edindiğinin altını çizerek, şunları söyledi:



"Vatandaşımız bir devlet kurumundan nasıl hizmet bekliyorsa onu vermek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Vatandaşımız güler yüzle hizmet almalı, saatlerce kuyruklarda eziyet çekmemeli. Vatandaşa güler yüzlü hizmeti vermesi için de personelimizi mutlu etmek zorundayız. Çağdaş, teknolojiye uygun ortamlarda çalışanlarımızın verimini de yükseltme çabasındayız. Bugün SGK çatısı altında 24 bin 800 kişi çalışıyor. Her personelimiz bizim için kıymetli. Onlar çalıştıkları ortamdan ne kadar hoşnut olurlarsa, o derecede de vatandaşa güler yüzlü hizmet verir."



Fatih Acar, SGK'nın 81 vilayetteki tüm hizmet binalarını çağdaş düzeye getireceklerini anlatarak, "Bugün açılışını yaptığımız bu bina da altı ay önce kullanılmaz haldeydi. Karanlık, basık, vatandaşın demir parmaklıklar arkasında sırada beklediği bir durum söz konusuydu. Oysa şimdi, vatandaş tıpkı bankalarda olduğu gibi sıra numarasını alıyor, koltuklarda oturuyor, tavana monte edilmiş büyük ekran TV'leri izleyerek sıralarını bekliyorlar" dedi.



