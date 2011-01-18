Emekli maaş zamları Torba Kanun'u bekliyor

T24- Emekliler 2011 emekli maaş zamları için Torba Kanun’un yürürlüğe girmesini bekleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M. Emin Zararsız, 2011 emekli maaş zamlarının Torba Kanun'un yürürlüğe girmesiyle yatırılacağını söyledi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle emekliler şubat ayında hem ortalama 60 lira zamlı maaş hem de 60 lira tutarında ocak ayı farkını birlikte alacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M. Emin Zararsız, 2011 emekli maaş zamlarının Torba Kanun'un yürürlüğe girmesiyle yatırılacağını söyledi. Zararzız, "Kanunun yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Biz bütün çalışmaları tamamladık. Şubat ayında 60 liralık düzenlemeler hem de Ocak 60 lira ödenecek." dedi.

SGK Başkanı Zararsız, 2010 değerlendirmesi ve 2011 yılı hedeflerini anlattığı basın toplantısının ardından soruları cevapladı. Emekli maaş zamlarının ocak ayında yatırılmadığının aktarılması üzerine Zararsız, Torba Kanun'da emekli maaş zamlarıyla ilgili düzenleme bulunduğunu söyledi. Geçen yılda benzer şekilde yasanın yürürlüğe girmesinin beklendiğini dile getiren Zararsız, "Artış düzenleyen madde Torba Kanun'daki maddedir. Yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Ocak ayında 2010 yılı ikinci altı ayında gerçekleşen TÜFE oranını yansıttık. Şubat ayı kanun gerçekleştiğinde oranlar ve rakamlar girilecek." dedi.

Zararsız, maaş farlarının Şubat ayında 60 lira ve yatırılamayan ocak ayının da 60 lira olarak geriye dönük ödeneceğini dile getirdi.

YEŞİL KART KAYNAĞI KISALIYOR

SGK Başkanı Emin Zararsız, son emekli maaşı zammı ve ilaç fiyatlarında 600 milyon TL’lik ek harcamaya rağmen, sağlık harcamalarında 832 milyon TL’lik, toplam giderlerde 5 milyar TL’lik tasarruf yaptıklarını söyledi.

Zararsız’a göre, sağlık harcamalarındaki düşüş devam edecek. Ancak 2012’de yeşil kartlıların kuruma devriyle birlikte sağlık harcamalarında önemli artışlar yaşanacak.

Zararsız, yeşil kart almak için gereken asgari ücretin üçte biri oranında gelir sınırının devam edeceğini ancak, diğer gelirlerle ilgili ‘çok sıkı’ bir gelir testi yapacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün yeşil kartlı olanların gelirini artırdığını belirten Zararsız, “Şimdi oturduğu yer kentsel dönüşüme girdi. Oraya 15 katlı bina dikildi. Kendisine birkaç daire verildi ve oradan geliri var.

Artık bunlar yeşil kartlı sayılamaz” dedi. Sigortalı sayısı ilk kez 16 milyonun üzerinde Tasarrufta prim gelirlerinin de önemli bir katkısı olduğunu söyleyen Zararsız, ekimde ilk kez sigortalı sayısının 16 milyonu geçtiğini vurgulayarak,“Tarihinde ilk kez sigortalı sayımız 16 milyonu geçti.

Bu artışın anlık olmasından korktum ancak izleyen ayda da 16 milyon 200 bin kişiye çıktı ki, kış ayları istihdamın azaldığı aylardır” dedi.