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EMEKLİ KORAMİRAL KIYAT BİLGİ İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 13:57

-EMEKLİ KORAMİRAL KIYAT BİLGİ İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Emekli Koramiral Atilla Kıyat, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.  Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan emekli Koramiral Atilla Kıyat, geliş nedenine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Kıyat, daha sonra adliye binasına girerek savcılık katına çıktı.  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul cinayetlere ilişkin Kıyat'ın bilgisine başvurulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı göndermişti.

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