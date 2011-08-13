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Yaşam

Emekli girişimci uçan daire için patent aldı DENİZLİ (A.A)

13 Ağustos 2011 21:40

-Emekli girişimci uçan daire için patent aldı DENİZLİ (A.A) - 13.08.2011 - Denizli'de teknik lise makine bölümü mezunu emekli mali müşavir Arif Orhan, teknik çizimini kendisinin yaptığı uçan daire yapımını gerçekleştirmek için destek bekliyor. Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Uçan Daire Taşıtı (Ufomobil)'' adını verdiği araca, Türk Patent Enstitüsü'nden patent de aldığını söyledi. Çizimini kendi yaptığı aracın Avusturya Patent Enstitüsü tarafından incelendiğini ve benzerinin bulunmadığının tespit edildiğini kaydeden Orhan, şöyle konuştu: ''Kendi imkanım olmadığı için aracın prototip imalatını yapamadım. Benim tasarladığım Ufomobil, dört kişilikten başlamak üzere 50 kişi kapasiteye kadar yapılabilir. Dört pervanesi olacak, hız kontrollü elektrik motorlarıyla çalışacak. Görüş açısı 360 derece olan aracın, yüksek hızı ve manevra kabiliyeti olacak. Manyetik güç kaynağıyla uzayda ve her ortamda çalışabilecek olan araç, joystick manivela sistemiyle kumanda edilecek. Paraşüt sistemiyle de arıza halinde alternatif iniş yapılabilecek.'' Ufomobil'in hava alanı ve pist gerektirmeyen yeni nesil ulaşım, nakliye ve askeri araç olarak da kullanılabileceğini ifade eden Orhan, ''Kullanımı, uçak ve helikoptere göre çok kolaydır, özel ve uzun eğitim gerektirmez. Joystick manivelayla yerden yüksekliği ve yönü, kolay ve seri bir şekilde ayarlanabilmektedir. Askeri amaçlı kullanımlarda dört tarafına silah monte edilebilmekte ve dört cepheden de müdahale imkanı sağlamaktadır'' dedi. Orhan, ''Ufomobil, kokpiti üzerine monte edilecek paraşüt arıza anında bir düğmeye basılıp gaz püskürtmeyle patlatılarak hava yastığı gibi açılacak, hem araç hem de yolcular güvenle iniş yapabilecektir. Bu özellik, uçan araçlar için bir ilktir'' diye konuştu. Ufomobil'in katma değeri yüksek bir ürün olacağını, seri üretime geçildiğinde 100 bin liralık maliyete karşılık 1 milyon liralık satış fiyatıyla yüksek kar marjlı olacağını öne süren Arif Orhan, şunları kaydetti: ''Böylece istihdam ve büyük vergi geliri sağlayacak. İleride manyetik jeneratörle çalıştığında, sıfır ulaşım maliyetiyle insanlar sınırsız ulaşım özgürlüğüne kavuşabilecek. Bu araçla Türkiye, teknoloji üreten bir ülke haline gelecek, cazibe merkezi olabilecek. Sanayileşmiş ülkelerle aramızdaki gelişmişlik makası kapanacak, Türkiye hak ettiği yere hızla ulaşma yoluna girecek.'' Orhan, Ufomobille şehirlerdeki trafik çilesinin ortadan kalkacağını, yol ve benzeri altyapı yatırımları ihtiyacının azalacağını da sözlerine ekledi.

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