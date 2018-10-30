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Yaşam

Emekli emniyet müdürü Bursa'da ölü bulundu

Metin Özkan'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

30 Ekim 2018 23:24

Bursa'da emekli 1. sınıf emniyet müdürü evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kükürtlü Mahallesi 1. Çığ Sokak'taki apartman dairesinde yalnız yaşayan emekli 1. sınıf emniyet müdürü Metin Özkan'dan (55)  haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Özkan'ı  evde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, Özkan'ın birkaç gün önce  hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkan'ın cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu  morguna gönderildi.

 

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