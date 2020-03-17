Emekli diplomat Kuneralp: Esad ile yeniden aynı masaya oturamayız

Emekli diplomat Selim Kuneralp, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı masaya oturamayacağını dile getirdi.

Kadıköy Life dergisinden Eren İnan'a konuşan Kuneralp, Ankara'nın Şam'la masaya oturmasına yönelik çağrılarla ilgili olarak, "Ben bu saatten sonra Esad'la bir diyalog kurulabileceğini zannetmiyorum. Durum şimdi vahimi de geçti, her gün biraz daha kötüye gidiyor" dedi.

Kuneralp, Suriye'deki durumla ilgili yapılabilecek en iyi şeylerden birinin "Birleşmiş Milletler'den yardım istemek olabileceğini" ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'de asır bir döngü içinde bulunduğunu be her geçen gün ABD ile Rusya arasında daha fazla sıkıştığını söyleyen Kuneralp,"Yapılan hatalardan bir de büyün yumurtalarımızı Rus semtine koymak oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Emekli diplomat, "Putin, Türkiye'yi sıkıştırarak bunaltma noktasına kadar zorlayacaktır ama daha fazla zorlamaz, çünkü Türkiye'Nin tamamen Batı'ya yanaşmasını istemez. Bunun yanında Esad'dan da katiyen vazgeçmez, çünkü onun sayesinde Akdeniz'de üsler kurdu" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın "marjinalize" edilmiş durumda olduğun dile getiren Kuneralp, "Saray var, orada sayıları malum olmayan bir miktar danışman var. Bu kişiler anladığım kadarıyla dış politikayla da ilgili ve anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın politikayı oluşturma rolünü, yani yani tavsiyelerde bulunma ve uygulama rolünü de üstlenmiş durumdalar" değerlendirmesinde bulundu.