Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: Putin, Türkiye’ye bir kez daha "Esad’ın arkasındayım" dedi

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, İdlib’de Türk askerine karşı yapılan saldırıya ilişkin olarak, “Rusya, bu saldırıyı bilinçli ve Esad’ı destekleyerek yapmıştır. Putin, Türkiye’ye bir kez daha ‘Esad’ın arkasındayım’ demiştir” değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile müzakerenin henüz kesilmediğini ve ortak çaba ile bir noktaya getirilebileceğini belirten Özülker’e göre, Soçi Mutabakatı ve Astana süreci yenilenmek mecburiyetinde.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Özülker, Türkiye’nin, “desteğe ihtiyacı olduğunu” 4. madde gereğince NATO’ya bildirdiğini dile getirerek “NATO, Türkiye’nin arkasında duracağını açıkladı. NATO’nun başat gücü olan ABD ile bölgedeki durumun ne noktaya taşınacağına ilişkin çalışmalar yapılacağı anlaşılıyor. Rusya ile ABD düşman olmalarına karşın, Suriye konusunda zımni bir mutabakat içinde yaşamaktadır. İki başat güç de, birbirinin ayağına basmıyor. ABD, bölgede Rusya’nın nasıl bir yol izleyeceğini biliyor. ABD, bölgedeki olası bir Rus müdahalesine karşı ‘akıllı ve ağırbaşlı’ hareket ediyor. Türkiye’ye destek açıklaması yapsa da, fiili olarak ne yapacağı konusunda net bir tutum saptamaması da bunu gösteriyor” dedi.

"ABD, destek açıklamaları yapsa da hâlâ S-400’lerle bağlantılı bir yaklaşım sergiliyor"

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın “İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi” teklifini “riskli” olarak değerlendiren Özülker, “Bu Türkiye’yi de zora düşürür. ABD, destek açıklamaları yapsa da hâlâ S-400’lerle bağlantılı bir yaklaşım sergiliyor” diye konuştu.

"Saldırının amacı Türkiye’ye mesaj vermektir"

Rusya ile Türkiye görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Özülker, “Saldırı Ankara’daki görüşmelerin ardından birkaç saat sonra oldu. Rusya’nın bunu bilmemesi mümkün değil. Güçlü bir istihbarata sahip olan Rusya, bölgedeki askeri varlığımızın nerede bulunduğunu bilmemezlik edemez. Lavrov, ‘Türkiye olmaması gereken yerdeyken saldırı yapıldı’ açıklamalarıyla Soçi’yi hatırlatıyor. Türk askerleri Soçi Mutabakatı sınırları dışındaydı demeye çalışıyor. Lavrov’un ‘sınır içinde her şey meşru, onun dışında kalan alandaki her türlü katliam meşru’ anlayışını kabul etmek mümkün değil. Saldırının amacı Türkiye’ye mesaj vermektir. Putin, bir kez daha ‘Esad’ın arkasındayım’ demiştir” dedi.

"Türkiye Rusya ile ilişkilerini dengede tutmak zorunda"

Emekli Büyükelçi, Türkiye’nin de Rusya’nın da birbirlerine karşı kozları olduğunu söylüyor: “Kankalık” ve göbek bağıyla iç içe geçmiş ilişkilerin daha farklı boyuta gelmesi zor. O nedenle, Türkiye Rusya ile ilişkilerini dengede tutmak zorunda. Rusya da Suriye’de ‘ikili oynamayı’ bırakıp, Türkiye’nin güvenini yeniden kazanmak için adım atmalıdır” dedi.