Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ: Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletmesi riskli ve belalı olur

Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, Taliban’ın kontrolüne geçen Afganistan’da Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda işletimi üstlenmesinin “riskli ve belalı sonuçları olacağını” söyledi. Elekdağ “Bunun nedeni, Afganistan’ın uluslararası terör örgütlerinin bir kalesi hâline dönüşeceği ve Kabil Havalimanı’nın bu örgütlerin gözünde mutlaka imha edilmesi gerekli bir stratejik hedef niteliği kazanacağıdır” dedi.

Sözcü’den Uğur Dündar’a konuşan emekli Büyükelçi Elekdağ, Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD ve NATO güçlerinin tahliye çalışmaları sırasında IŞİD-K tarafından düzenlenen saldırıyı hatırlattı. Elekdağ, Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın işletilmesini üstlenmesiyle ilgili “Ülkemiz için gayet riskli ve belalı sonuçları olacağı kanısındayım. Bu değerlendirmemin nedeni Afganistan’ın uluslararası terör örgütlerinin bir kalesi hâline dönüşeceği ve Kabil Havalimanı’nın bu örgütlerin gözünde mutlaka imha edilmesi gerekli bir stratejik hedef niteliği kazanacağıdır” ifadelerini kullandı.

Elekdağ, IŞİD-K tarafından düzenlenen saldırının bu değerlendirmenin “ön habercisi” olduğunu belirtti.

Elekdağ, “IŞİD’in Orta Asya kolu olan IŞİD-K’nın Türkiye’de yuvalanmış IŞİD hücreleri vasıtasıyla ülkemizde de terör eylemlerinde bulunma kapasitesi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım” dedi.

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