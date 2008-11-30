Emekli bürokrata rüşvet gözaltısı

Hacettepe Ünivertesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’ndan 9 ay önce emekli olan R.T. görevi sırasında ‘rüşvet’ aldığı iddiasıyla sorgulandı.



Ankara Emniyeti KOM Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’ndan dokuz ay önce emekli olan R.T. hakkında gelen ihbar mektubu sonrasında özel operasyon yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 2007 sonundan itibaren teknik takip yapan polis, R.T.’nin, görevi sırasında üniversitenin açtığı ihalelerle ilgili bazı firmalarla “çok yakın” temasta bulunduğunu belirledi.



Geçen eylülde gelen ihbar mektubunda, R.T.’nin düzenlediği ihalelerin usulsüz olduğu, ihalelere çıkılmadan önce R.T.’nin ihaleyi kazanacak firmalarla pazarlık yaptığı, dışarıdan ihaleye katılmak isteyen firmaların çeşitli gerekçelerle ihalelere sokulmadığı ve göreve geldiği günden buyana mal varlığında ciddi artış olduğu öne sürüldü.



Mal varlığı şüpheli



Savcılıkça görevlendirilen KOM Şubesi, R.T.’nin mal varlığını incelemeye aldı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıda, R.T.’nin üzerine Gölbaşı’nda biri dubleks iki ev, toplam 25 dönümlük iki ayrı arsa, eşi H.T. üzerine de Gölbaşı’nda bir ev ve arsa bulunduğu anlaşıldı.



R.T. de sorgusunda, Dikili’de bir yazlık ve bir dükkân, oğluna devrettiği Bahçelievler’de bir daire, bir 2008 model lüks otomobil ile eşine mirasla kalan parayla satın aldığı ve oturduğu Gölbaşı’nda bir evi daha olduğunu açıkladı. R.T., her iki oğluna ait ikişer daire bulunduğunu da kaydetti. Savcılığa çıkarılan R.T. serbest bırakıldı.

