Emekli bomba imha uzmanının çevre mücadelesi

Bomba imha uzmanı polis, emekli olduktan sonra yerleştiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde, su kaynaklarına ve çevreye zarar vereceği gerekçesiyle Beşiktaş Vadisi'ne kurulmak istenen iki taş ocağının engellenmesi için başlatılan mücadeleye öncülük ediyor.



Akıncı köyünde muhtar azalığı yapan bomba imha uzmanı emekli polis Kamuran Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş ocağının kurulmasıyla 155 hane ve 7 mahalleden oluşan 850 nüfuslu köyün çevre felaketiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.



Vadiye kurulması planlanan iki taş ocağının önlenmesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini kaydeden Tan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ve işletme ruhsatı alan firmaların ruhsatlarının iptali için Sakarya 1. ve 2. Bölge İdare mahkemelerinde dava açtıklarını ifade etti.



Vadideki doğal güzelliklerin ve tarihi evlerin tescillenmesi için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğüne 367 imza ile başvurduklarını ifade eden Tan, ''Köyümüze bir heyet gönderilerek tabiat varlıklarının tescil edilmesini istedik. Maalesef bugüne kadar bir heyet gönderilmedi'' diyekonuştu.



Birinci derece heyelan bölgesi



Yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını anlatan Tan, taş ocaklarının faaliyete geçmesi durumunda köyün haritadan silineceğini iddiaetti.



Köy halkının geçimlerini, vadide bulunan ıhlamur ağaçlarından topladıkları ıhlamur ile kuşburnu gibi doğal ortamda yetişen bitkilerle sağladıklarını ve içme suyunun, vadideki kaynak sularından temin edildiğini ifade eden Tan, şöyle konuştu:



''Taş ocakları nedeniyle şelalelerimiz, ekili arazilerimiz, içme suyu kaynaklarımız, on binlerce ıhlamur ağacı, yabani kaktüsler, kuşburnular, kızılcıklar, kaldirekler ve tüm endemik bitkiler ortadan kalkacak. Vadideki tüm doğal güzelliklere rağmen, girişimciler ilgili bakanlıklardan işletme ruhsatı almış. Kadirler Mahallesi'nde Rumlardan kalma 250 yıllık tarihi evleri görememişler. Köyümüz birinci derece heyelan bölgesi, bunu da görmemişler.''



Vadide irili ufaklı 15'ten fazla şelale bulunduğunu kaydeden Tan, taş ocaklarının faaliyete geçmesiyle doğal güzelliklerin tamamen ortadan kalkacağını belirterek, şunları söyledi:



''Sarp Deresi ile Koca Dere'nin birleşimiyle Beşiktaş Deresi oluşuyor. Bu iki dere taş ocağının faaliyet alanı içinde. Şelalelerin bulunduğu alanda iki taş ocağı açılacak. Taş ocaklarının bir milyon 900 bin metrekare ruhsatlı arama sahası olduğu düşünüldüğünde vadi tamamen ortadan kalkacak. Taş ocağı sahipleri saatte 100 ton taş işlemeyi taahhüt ediyor. Biz de köy halkı olarak iddia ediyoruz. Bu coğrafyada yüz ton değil, 50 ton dahi taş çıkarsalar Beşiktaş Vadisi heyelanla yok olur. Yıl içinde heyelan nedeniyle yollarımız en az üç kez onarım görüyor.



Bölgede öyle heyelan noktaları var ki bir kesme şeker (1 santimetre küp) büyüklüğündeki patlayıcıyla, Beşiktaş Deresi ve vadi tehlikeye girer. Düşünün burada kullanılacak bir kesme şeker büyüklüğündeki patlayıcı, bir saniyede 24 bin kilometre hızla merkezden dışarıya doğru, santimetre kareye 105 tonluk kuvvet uygulayarak hareket ediyor. Isı etkisi de oluşur, tahrip etkisi de. Bölge heyelan bölgesi buna izin verilememesi gerekiyor.''



’25 Ocak’ta bekliyoruz’



Seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Tan, kamuoyunun dikkatini çekmek için 25 Ocak Pazar günü vadide bir etkinlik düzenleyeceklerini, herkesi bu etkinliğe davet ettiklerini belirterek .



''25 Ocakta bütün Türkiye'yi vadimizdeki doğal güzellikleri görmek ve tarihi mirasın tescillenmesi için köyümüze çağırıyoruz. Bu sahanın taş ocağı açılması için uygun bir yer olmadığını haykırıyoruz. Etkinlikte davetlilerin önünde şelalenin boyunu ölçeceğiz. Köyümüze gelecek olan çevre gönüllerine vadinin doğal güzelliklerin tanıtacağız. Herkesin bu güzelliklere hayran kalacağından hiçbir şüphemiz yok.''



Köy sakinlerinden Kevser Ertürk ise köyde faal iki taş ocağı daha bulunduğunu, taş ocaklarının faaliyetleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını öne sürdü.



Babasının, ağzında maskesi, yanında oksijen tüpüyle hayatını kaybettiğini dile getiren Ertürk, şunları söyledi:



''Her taş ocağı sallantısında depremi yaşıyoruz. Yetkililer herkesi ağaçlandırma seferberliğine çağırıyor, bizim köyümüz zaten ağaçlık. Şimdi kendileri ağaçların kesilmesi için çalışıyor. Meyvelerimiz olmadan dökülüyor. Toz toprak içindeyiz. Temiz su içemiyoruz.''



Bölgede taş ocağı açmak için ruhsat alan Emay Grup Sahibi Emin Aygün ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş ocağı ruhsatı için ilgili resmi kuruluşlardan onay aldıklarını söyledi.



Taş ocağı açacakları yerin 200 metre ilerisinde başka bir taş ocağı bulunduğunu kaydeden Aygün, şöyle konuştu:



''Oradan niye etkilenmiyorlarmış. Doğa güzelliği mi varmış orada? Herhangi bir doğa güzelliği gördünüz mü? Çok güzel çam ormanlığı mı var? Park yeri mi var? Bu devlete ben her yıl 500 bin TL ödüyorum. 150 kişi çalıştırıyorum. 10 milyon TL'nin sirkülasyonunu yapıyorum. Bunlar hep göz ardı mı edilecek? Köy dediğiniz yerde köylülerin görüşü en fazla üç veya beş kişidir. 10 kişiyi bulmaz. Hepsiyle görüşüyorum. ÇED raporu ve bir sürü kuruluşun görüşleri var.''



Aygün, ruhsat aldıkları bölgeden çıkarılacak taşların kaliteli olduğunu, bu nedenle rakip taş ocağı ilgililerinin köylüyü yönlendirdiklerini öne sürdü.