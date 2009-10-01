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Yaşam

'Emekli binbaşı' dolandırıcı yakalandı

Kendisini emekli binbaşı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürürlen O.S. gözaltına alındı.

01 Ekim 2009 03:00

Kendisini emekli binbaşı olarak tanıtıp kamu kuruluşlarındaki işlerini halledebileceğini söylediği kişileri dolandırdığı öne sürülen O.S. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kendisini emekli binbaşı Hacı Sağdıç olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişinin peşine düştü. Polis yaptığı çalışmada zanlının son olarak Bakırköy bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Burada uygulama yapan ekipler, Bakırköy-Kartaltepe dolmuşunda zanlı O.S.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede O.S.'nin (44) sahte binbaşı olduğu belirlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulanan zanlının dolandıracağı kişilere kamu kuruluşlarında tanıdıkları olduğunu her türlü işleri hızlandıracağını söyleyerek para talep ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen 3 mağdur kendilerini dolandıran kişi olarak O.S.'yi teşhis etti. Yapılan incelemede O.S.'nin benzer 11 dolandırıcılık olayı sebebiyle Cumhuriyet Savcılıkları tarafından arandığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.S. işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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