Emekli aylıklarına intibak düzenlemesi hükümetten geçti...

T24







'Refah payı yüzde 75 olarak belirlendi'



İntibak Yasası



Emekli aylıkları ilk kez bağlanırken hesaba katılan refah ya da kalkınma payının daha sonraki aylık zamlarında denklemden çıkarılması, aynı prim ödeme gün sayısı ve aynı düzeyde prim ödeyen emekliler arasında izleyen yıllarda büyük bir adaletsizliğe neden oluyordu.Bülent Arınç'ın açıklamaları şöyle:''Yapılan müzakereler sonunda en çok kişinin istifade edebileceği ve en yüksek oranda artış yapılması kabul edilmiştir. Bu artış yüzde 75 olarak Bakanlar Kurulumuzda kabul edilmiştir'' diyen Arınç, refah payının yüzde 75 olarak uygulanması kararı alınan düzenlemeden 1 milyon 913 bin kişinin istifade edeceğini belirtti.Arınç, tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını ve TBMM'ye sevk edileceğini bildirdi.Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın cenaze töreninin yarın yapılacağını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun törene katılacağını bildirdi.Bakanlar Kurulu adına Denktaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Arınç, heyetin yarın saat 08.00'de KKTC'ye gideceğini belirtti.Ayrıca Milli Takım ve Fenerbahçe'nin ünlü oyuncusu Lefter Küçükandonyadis'in de önceki gün yaşamını yitirdiğini anımsatan Arınç, Lefter'in vefatından dolayı Bakanlar Kurulu adına üzüntülerini belirtmek istediğini söyledi.Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından ''İntibak Yasa Tasarısı'' hakkında bilgi sunulduğunu belirterek, tasarının tamamlanarak, TBMM'ye gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi.Yine Bakan Çelik tarafından, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun Tasarısı'nın, Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu belirten Arınç, bu tasarı ile kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesinin öngörüldüğünü aktardı.Arınç, tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını kaydetti.İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tarafından uzun süredir hazırlıkları devam eden Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nun bilgisine sunulduğunu, bu tasarının yabancıların Türkiye'ye girişi, kalmaları ve koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumaya ilişkin usul ve esaslar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunun düzenlenmesini içerdiğini söyledi. Bunun da olumlu bulunduğunu kaydeden Arınç, bu konunu da imzaya açılmasına karar verildiğini söyledi.Halk arasında ''İntibak Yasası'' olarak bilinen, yani 2000 yılı öncesinde bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının prim ödeme gün sayıları üzerinde, refah payı dikkate alınarak, yeniden yapılacak artışların, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü aktaran Arınç, bu konunun, yıllardan beri bir olumsuzluk olarak devam ettiğini ifade etti.Arınç, seçimler öncesinde ve sonrasında da AK Parti Hükümeti tarafından intibakın bir an önce yasalaşacağı ve bu konudaki beklentilerin de karşılanacağının ifade edildiğini anımsattı. Bunun, çok kolay bir konu olmadığını, çünkü geçmişte sosyal güvenlik alanında çok farklı şekillerde emeklilik aylıklarının bağlandığını belirten Arınç, şimdi bunların arasındaki intibakı çözmek için de çok ciddi bir teknik çalışma gerektiğini söyledi.Bakan Arınç, bu konu üzerinde birkaç konunun tekrar oluşturulduğunu ve bugün Bakan Çelik'in takdimleri ile de artık TBMM'de görüşülecek hale geldiğini belirtti.Daha iyi anlaşılması için bazı konuları ifade etmek istediğini belirten Bakan Arınç, şu anda Türkiye'de ''SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, BAĞ-KUR emeklileri, BAĞ-KUR tarım emeklileri ve memur emeklileri'' olmak üzere maaş alan guruplar bulunduğunu söyledi.Bu kategoriler içerisinde, 9 milyon 928 bin 960 kişinin emekli maaşı aldığını ifade eden Arınç, şöyle konuştu:''Bunlardan SSK emeklisi ki bunlar da yaşlılık, malullük, iş kazası geliri, iş kazası ölüm geliri olarak ayrı kategorilerde değerlendirilmektedir. SSK'dan en çok yaşlılık türü emekli maaşı alanlar vardır. Bunların sayısı 4 milyondan fazladır. Malullük 66 bin 689 kişi, ölüm aylığı alan 1,5 milyon, iş kazası geliri 58 bin, iş kazası ölüm geliri 78 bin civarında. Toplam SSK türünden emekli maaşı alan 5 milyon 727 bin 783 kişi bulunmaktadır. SSK tarım emeklisi 49 bin 383, Bağkur emeklisi 1 milyon 760 bin 872, Bağkur tarım emeklisi 534 bin 157, memur emeklisi de 1 milyon 856 bin 765.Böylece 9 milyon 928 bin 960 kişiye emekli aylığı ödenmektedir. 2011 yılında bu kişilere emekli aylığı ödemesi 91 milyar 600 milyondur. Yani 92 katrilyona yakın 10 milyon civarındaki emeklimize maaş ödemesi yapılmaktadır.''