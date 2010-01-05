Emekli aylığı zamları 63-100 lira arasında kaldı

T24-

Başabakan Erdoğan'ın açıklamalarına göre, ilk 6 ay için en düşük emekli aylığı yüzde 20.4, en yüksek emekli aylığı da yüzde 4.5 oranında artırıldı. İkinci altı aylık zamla birlikte en düşük emekli aylığı yüzde 24.2, en yüksek emekli aylığı da yüzde 7.6 artmış olacak.

İlk altı aydaki zam oranıyla emekli maaşlarında en az 63 lira, en çok 101 lira artış yaşanacak. Bu artış yılın tamamı için 74 lira ile 172 lirayı bulacak. Söz konusu zam oranlarıyla 601 lira olan en düşük SSK emeklisinin maaşı 683 liraya, maaşı 403 lira olan tarım emeklisinin maaşı da 480 liraya çıktı. En düşük esnaf emekli aylığı 476 liradan 555 liraya, Bağkur tarım emeklisinin aylığı da 306 liradan 380 liraya yükseldi.

Başbakan Erdoğan bu iyileştirmelerin kamuya maliyetinin 3 milyar 42 milyon TL olacağını söyledi.

Grup konuşmasından satır başları