Emekli aylığı zamları 63-100 lira arasında kaldı

YENİ İSTİHDAM SAĞLAYANA PRİM KOLAYLIĞI
Kısa çalışma ödeneğine 2010 yılında da devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Ekim sonu itibariyle yeni istihdam sağlayan işverenlerin SSK prim paylarını 2010'da biz ödeyeceğiz" dedi.
Konuşmasında krize değinen Erdoğan şunları söyledi: "Krizde bizde tek bir banka bile batmadı. Çünkü çok sağlam bir bankacılık sistemi inşa etmek için mücadele ettik. Ciddi bir zorluk da yaşanmadı. 2008'den bu yana çok daha büyük bir kriz yaşanıyor. Türkiye'de tek bir banka hala batmadı, sıkıntı yaşamadı. Ciddi manada bir denetim mekanizması var.
ABD, Japonya, Avrupa ülkeleri işsizlikte tarihi seviyelere ulaşırken, Türkiye'de işsizlik en son yüzde 13.4'te kaldı. Türkiye'de kötümserler hala karanlık bir tablo çiziyor. Krizi istismar etmekte ısrar ederken, dünya otoriteleri krizden en hızlı çıkan ülke olduğumuzu teyit ediyor. 2010 yılında IMF ve OECD'nin büyüme tahmini yüzde 3.7. Bizimse tahminimiz çok mütevazı, yüzde 3.5. Eylül 2008'den beri dünya genelinde 87 kredi notu düşüşü gerçekleşirken, 17 artış oldu. Türkiye de notu artan ülkelerden biri oldu. Türkiye güçlü ekonomik yapısıyla tüm belirsizlik noktalarını aştı ve hedeflerine ulaştı. 2010'un ilk günlerinde karamsarlık yüklü açıklamalar yapılıyor.
ÜLKEYİ SEVEN 'SEÇİM' DEMEZ
Şimdi de seçim diyorlar. Bir aklı selim sahibi insan bu ifadeyi kullanmaz. Bu ülkeyi seven bu ifadeyi kullanmaz. Bu 'Türkiye'ye karşı ben nasıl tuzak kurarım' anlayışıdır. Bir yatırımcı önce istikrara bakar, güvene bakar.
Hiçbir zaman milletin cebindeki paraya göz dikan iktidar olmadık. Niçin bunlar altı sıfırı birin yanına koydular? Şimdi utanmadan, vatandaşın cebindeki paraya göz dikmekle itham ediyorlar. Enflasyon denilen canavara vatandaşı mahkum etmedik. Bugün Türkiye yüzyılın en büyük küresel krizini tamamen yerli politikalarla çözüyor ve aşıyor. Küresel kriz var diye, faturayı vatandaşa kesmedik. Memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmedik.
Bunlar benim Tekel işçimi, memur kardeşimi seviyordu da niye nemaları ödemediler. Konut Edindirme Yardımı'nı da biz gündeme getirdik. Kayıt bile yapmamışlar, bunlar vatandaşı böyle soyuyor. 5.5 milyon hak sahibine 2.5 milyar lira şu ana kadar ödeme yapıldı. Sen para bastın, modern hırsızlıkla vatandaşın cebindeyi parayı aldın. Asgari ücreti yüzde 214 oranında artırdık."
TEKEL İŞÇİSİNE: İSTİSMARA ALET OLMAYIN
Günlerdir eylemde olan Tekel işçilerine de seslenen Erdoğan şunları kaydetti: "Tekel işçilerinin eylemini istismar edenlere soruyorum. Siz işçi için, memur için ne yaptınız? İşçiyi bu kadar severdiniz de iktidarda olduğunuz dönemde zorunlu tasarruf, KEY'ler niçin ödenmedi? 1 Mayıs'ı niye tatil yapmadınız? Ana muhalefet genel başkanı işçilerin arasına gidip sizi ben partimin otobüsüne alırım der mi ya? Biz iki yıl önce Tekgıda İş ve Türk-İş başkanını davet ettim. Biz Tekel'i özelleştiriyoruz dedik. Seçimi atlatalım çözeceğiz dediler. Biz 4-C kapsamına girmek isteyenleri alır çalıştırmaya devam ederiz dedik.
Tekel'li işçi kardeşlerimize söylüyorum: Yıllık çalışmayı 10 aydan 11 aya çıkardık. İlkokul mezunlarıyla ilgili maaş düşüktü. Onların maaşlarını yüzde 17.4 artırdık ve 772 liraya çıkardık. Lise mezunlarının maaşına yüzde 15.8 artış yaptık ve 856 liraya çıkardık. Yüksek öğrenim mezunlarının maaşlarını da 938 liraya çıkardık. Özelleştirme sonucu işçiyi sokağa terk etmedik, ona sahip çıktık. Biz meseleye en başından beri iyi niyetle yaklaştık. Tekel'li işçi kardeşim, ihbar-kıdem tazminatını alıyorsun. Bu parayı bankada ya da başka yerde değerlendir. Bir de 4-C'den alacaksın, geçim konusunda kaybın söz konusu değil. O zaman yapmak istediğin ne? Biz aynı şekilde başka yerde çalıştırın diyorlar, kusura bakmayın. Depolarda üretim yapılmıyor. Bunlar boş depoda, 10 bin kişi istihdam ediliyor, yazık günah değil mi? Ben Tekel işçilerinin iyi niyetimizi görmelerini istiyorum. İstismara alet olmayın, Baykal bir zamanlar SEKA'ya da gitti. 'Kimse kapayamaz' dedi, Sayın Baykal git SEKA parkında dinlen de kendine gel."