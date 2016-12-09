Emekli aylığı nasıl artar?

Aralık ayında emekli olan SSK ve BAĞ-KUR’lular 100 TL daha fazla aylık alacak. Enflasyon farkıyla birlikte bu kişilerin 2017’deki yıllık kazançları bin 284 lirayı aşacak. Öte yandan emeklilik öncesi maksimum ödeme yapan BES’liler en yüksek devlet katkısından kazanacak

Habertürk'te yer alan habere göre; 2016 veya 2017 yılında ayrılan kişiler, hesaplarına yatırılan devlet katkısının azami yüzde 35’ini alabiliyor. Bu kişi diyelim ayda 500 liradan yılda 6 bin lira yatırıyor. Devlet katkısından azami yararlanabilmek için hesabına yatırdığı tutarı aralık ayında yıllık 19 bin 764 liraya tamamlarsa, gelecek yıl ocak ayında da 19 bin 764 liralık parayı topluca yatırırsa, sadece bu iki ayda yatırdığı paranın karşılığı olarak fazladan 2 bin 830 lira devlet katkısı alabilecek.

Devlet katkısının faiz getirisi de var

Sisteme aylık 100 lira yatıran kişinin 25 liralık devlet katkısı da peşin olarak hesabına yatırılıyor. Bu para ilk günden itibaren nemalanmaya devam ediyor. 25 liralık devlet katkısı yıl içinde yüzde 10 oranında getiri sağladığı takdirde BES katılımcısının devlet katkısından yıllık kazancı 25 lira + 2.5 lira olmak üzere 27.5 liraya ulaşıyor. Bir başka ifadeyle 100 lira yatıran kişi, sadece devlet katkısından ilk yıl yüzde 27.5 oranında kazanç sağlıyor.

Otomatik BES'e 3'lü devlet katkısı

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacak otomatik BES’te katılımcılara üç aşamalı devlet katkısı sağlanacak. Sistemde kalmayı kabul eden herkese ilk girişte bin lira devlet katkısı verilecek, birikim döneminde yüzde 25 oranında devlet katkısı yapılacak. Emekliliği hak ettikten sonra sistemden çıkmayanlara da toplam birikim üzerinden yüzde 5 oranında bir devlet katkısı daha yapılacak.