Emekli Astsubaylar'a bombalı saldırı!

Kadıköy Bahariye Caddesi İleri Sokak içerisinde bulunan Emekli Astsubaylar Derneği'nin camının önüne saat 23.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.



Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan dernek önüne yerleştirilen bomba büyük bir gürültüyle patladı. Patlama olduğu sırada dernek lokalinde sadece bekçinin olduğu öğrenildi. Patlama ile birlikte dernek lokalinde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Bombayı bırakan kişiler paketi bıraktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.



İlk bombanın patlamasının ardından olay yerinde inceleme yapan polis, lokal yakınındaki bir otomobilin altında yaptığı incelemede ikinci bir şüpheli paket fark etti. Bunun üzerine bölgedeki polisler boşaltılarak olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.



Olay yerine gelen bomba imha ekibi ikinci paketi fünye ile imha etti. Paketi inceleyen bomba imha ekibi, telsizden merkezine ikinci olayın da bomba olduğunu bildirdi. Polis olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis yaptığı incelemede her iki bombanın da payroteknik (duman ve alev) basınçlı zaman ayarlı olduğunu tespit etti.



Güngören patlamasını hatırlattı



İlk patlamanın ardından olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaptıkları sırada arabanın altına yerleştirilen ikinci paket fark edildi. Olay yerinde ikinci bir bombanın bulunması geçtiğimiz aylarda Güngören'de meydana gelen patlamayı akıllara getirdi.

Güngören'de çöp konteynerine konulan ilk bombanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edilmiş, meydana gelen ikinci patlamada ise, ilk patlama nedeniyle olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş zarar görmüş 17 kişi hayatını kaybetmişti

