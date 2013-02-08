Emekli askeri pilot kendini yaktı

Hava Kuvvetleri'nde pilot üsteğmen rütbesindeyken malulen emekli olan 35 yaşındaki Asım Umut Metin, evinde yanmış halde bulundu. Metin'in kendini yakarak intihar ettiği belirlendi.



Barbaros Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 79 numaradaki evden dumanlar yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AKS 110 ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, evin koridorunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Cesedin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Pilot Üsteğmen rütbesindeyken psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli olan 35 yaşındaki Asım Umut Metin'e ait olduğu tespit edildi.

Evde yapılan incelemede Metin'in yanıcı bir madde ile kendini yakarak intihar ettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen Asım Umut Metin'in annesi 74 yaşındaki Sevim Metin ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim Metin'in 6 ay önce felç geçirerek yatalak olduğu, eşi Yaşar Metin'in ise 1,5 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Asım Umut Metin'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.