Emekli askeri hâkim Üçok: Genelkurmay, astsubay ataması dahi yapamayacak

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, 6 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dikkat çekerek, "Genelkurmay, astsubay ataması dahi yapamayacak" değerlendirmesini yaptı.

"Genelkurmay'a kalakala bir tek uzman çavuşlar kaldı"

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Üçok, "Bu kararnamenin 15'inci maddesine göre bundan sonra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı sadece Uzman Çavuşların ve Uzman Er/Erbaşların tayin ve atamasını yapabilecekler. Subay ve astsubayların tayinleri bundan böyle Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Biliyorsunuz general/amiral atamaları zaten Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyordu. Genelkurmay'a kalakala bir tek uzman çavuşlar kaldı" dedi.

"Subay astsubayların atamaları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne geçti"

Üçok, "10 Temmuz 2018'de Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Geçen cumartesi günü yayımlanan 6 Şubat 2021 tarihli 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de (MADDE 339/F- (1) Personel Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır: ç) Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama işlemlerini ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütmek) hükmü getirildi. Yani… TSK emrinde çalışan subay astsubayların atamaları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne geçti." diye konuştu.

Üçok, "Bundan sonra tayin isteyen subay ve astsubaylar Milli Savunma Bakanlığı'na gidecekler. Tıpkı Milli Eğitim, Sağlık ve benzeri bakanlıklarda olduğu gibi tayin için siyasi parti yetkililerinden torpil isteyecekler. Siz komutan olarak yarın belki de ölüme göndereceğiniz bir yüzbaşının ya da başçavuşun tayinini bile yapamayacaksınız. Yurt dışında hangi albay TSK'yı en iyi şekilde temsil eder ona Personel Genel Müdürlüğü'nde oturan belki de hiç yurt dışı görmemiş bütün askerlik tecrübesi birkaç ay olan birkaç sivil kişi karar verecek. O zaman ben bir subay ya da astsubay olarak niçin size değer vereyim, gider bir partili bulur tayinimi yaptırırım" ifadesini kullandı.