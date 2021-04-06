Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı organlarının açıklama yapması nasıl izah edilebilir?

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuşan Üçok, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin ardından başlatılan soruşturmaya bakacak Danıştay ve Yargıtay üyelerinin yorumlarını eleştirdi. Üçok, "Sizler hukukçusunuz, siyasetçi değilsiniz, sokaktaki insandan farklısınız. Cumhurbaşkanı, parti başkanı veya sokaktaki bir insan gibi değilsin, öyle çıkıp açıklama yapamazsın çünkü bu dosya senin önüne gelecek. Baştan bunu yaparsan hem hukuka aykırı olur hem etik olmaz hem Anayasa'ya aykırı olur" ifadesini kullandı.

Üçok'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Lojmandan çıkarma yasaya rağmen olmaz"

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltılar sırasında AİHM sözcüsü hiç üstüne vazife olmayacak bir şekilde bir açıklama yaptı ve dedi ki, 'Biz, Türkiye'deki yapılan hukuka uygun olmayan davranışları onaylamıyoruz ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerekir.' Bizler de o zamanlar televizyonlardaydık ve dedik ki, ‘bu sürecin sonunda bu dosyaların sana geleceği bir mahkeme... Sana gelmeyen bir dosya için nasıl böyle bir açıklama yaparsın' diye eleştirdik. Bu kişilerle ilgili olarak lojmandan çıkarma yapılıyor. Benim bildiğim kadarıyla lojmanlarda kalan sadece iki kişi var ve onlar da korumalı lojmanda kalıyorlar. Kuvvet komutanlarıyla ilgili olarak bildiğim kadarıyla yasal bir düzenleme var. Lojmandan çıkarmanın kanuna rağmen olabileceğini düşünmüyorum ama Milli Savunma Bakanı'nın yetkisinde olan Orduevleri'ne girişlerini yasaklayabilir, İstanbul İl Valiliği'nin yetkisinde olan koruma kararları kaldırılabilir. Diğer kişiler için belki mümkün olabilir ama özellikle Orgeneral rütbesinde olanlar için yasal bir düzenleme var onlar kanun gereği oralarda kalıyorlar. Ben gerçekleşebileceğini düşünmüyorum.

Danıştay ve Yargıtay'ın açıklamaları

"Danıştay'ın kendi önüne gelmesi muhtemel bir dava ile ilgili olarak böylesine bir açıklama yapmasını nasıl izah ediyoruz? Bunun hukukla, demokrasiye bağlılıkla ne ilgisi var? Önüne gelmesi muhtemel bir kararla ilgili olarak açıklamada bulunuyorsun. Hele ki Yargıtay'ın yaptığı akıl alır bir şey değil. Madem biz AİHM'i şiddetle eleştirdik, ki eleştirenlerin içerisinde bugün Yargıtay'da üye olanlar da vardı, bu arkadaşlar kendi önüne gelmesi yüzde yüz olan bir dosya ile ilgili daha soruşturma aşamasında açıklamada bulunuyorsa bu nasıl bir hukuk anlayışı? Sizler hukukçusunuz, siyasetçi değilsiniz, sokaktaki insandan farklısınız. Cumhurbaşkanı, parti başkanı veya sokaktaki bir insan gibi değilsin, öyle çıkıp açıklama yapamazsın çünkü bu dosya senin önüne gelecek. Baştan bunu yaparsan hem hukuka aykırı olur hem etik olmaz hem Anayasa'ya aykırı olur."