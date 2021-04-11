Emekli amiral Türker Ertürk’ün avukatı gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti

103 emekli amiralin bildirisinde imzası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Türker Ertürk’ün avukatları, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, materyaller üzerindeki incelemenin tamamlanmaması ve gözaltı süresinin uzatılmasının hukuksuz olduğu belirtilen itiraz dilekçesinde, “Bu açık bir kumpastır. Savcılık tarafından asıl araştırılması gereken de bu kumpasın kimler tarafından, kimlerin bilgisi ve onayı ile hazırlandığı ve yapıldığıdır” denildi.

Ertürk’ün avukatları, gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz ederek, Ertürk’ün serbest bırakılmasını talep etti. Edinilen bilgiye göre, dilekçede şunlar kaydedildi:

"Emekli amiraller yayımlamadı: Gözaltına alınmasına neden olarak, duyurunun “gece yarısı yayımlanmış olması” gösterilmektedir. Gözaltından sonra yaşanan gelişmeler, duyurunun emekli amiraller tarafından gece yarısı yayımlanmadığını ortaya çıkartmıştır. Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, bu duyuru metninin bu metne katılmayan bir emekli amiral tarafından, 3 Nisan 2021 günü, saat 23.10’da kendisine gönderildiğini, metnin AKP’li bir bakana da gönderildiğini söylediğini, kendisinin de Cumhurbaşkanlığı’na yakın birilerini arayıp, konuyu aktardığını açıklamıştır. Bu bakımdan “Emekli amiraller gece yarısı bildiri yayımladılar” iddiası gerçek dışı bir iddia olarak ortada kalmıştır. Bu, açık bir kumpastır. Savcılık tarafından asıl araştırılması gereken de bu kumpasın kimler tarafından, kimlerin bilgisi ve onayı ile hazırlandığı ve yapıldığıdır.

Suç unsuru bulunmuyor: Emekli amiraller tarafından WhatsApp grubunda paylaşılan taslak duyuru metninin içeriğinde suç unsuru bulunmamaktadır. Birçok emekli amiral gibi Türker Ertürk de WhatsApp grubunda, “Tamam, katılıyorum” diyerek, bu taslak duyuru metnine katıldığını ifade etmiştir. Emekli Amiral Semih Çetin, kendisine Whatsapp’tan gönderilen taslak duyuru metninde “Yüce Türk milletine” ibaresinin olmadığını, altında 4 Nisan 2021 değil, 6 Nisan 2021 tarihinin yazılı olduğunu ifade etmiştir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere duyuru metni henüz üzerinde konuşulan taslak metindir ve zaman zaman değişikliğe uğramaktadır.

‘Bir şey bulur muyuz’ umudu: Her halükârda bu taslak duyuru metni içeriğinde bir suç unsuru olmadığı, “Yüce Türk milletine” ifadesinin yer alıyor olmasının suç unsuru olamayacağı, bu ifadenin “gece yarısı basına bildirildiği” isnadı ile desteklenmeye çalışılmasının beyhude bir uğraş olduğu da ortaya çıkmıştır. Usulsüz el konulan djital materyaller üzerinde didik didik inceleme yaparak, “Acaba bir şey bulur muyuz” umuduyla gözaltı süresini uzatmanın, usul ve yasaya aykırı olduğu gibi toplum vicdanını kanatan ve yargının bağımsızlığının sorgulanmasına neden olan bir uygulama olacağı da aşikârdır. Savcılığın gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilmesi isteminin sulh ceza hâkimliğinde görüşülmesi için açılan duruşmaya, şüpheli avukatlarının, müvekkillerinin yanında hazır bulunmak istemlerinin mahkemece kabul edilmemesi da usul ve yasaya aykırı olmuştur. "

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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