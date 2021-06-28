Emekli Amiral Türker Ertürk: İktidar, ömrünü uzatmak için Türkiye’nin güvenliği ve çıkarlarından vazgeçiyor

Eski Karadeniz Bölge Komutanı emekli Amiral Türker Ertürk, "Türkiye'nin, ABD’nin gözüne girebilmek için Afganistan’da havalimanı bekçiliği görevine talip olduğunu" savunurken, "Bu gelişmeler artık Türkiye’nin kesinlikle Karadeniz’i NATO’ya ve ABD’ye açtığını gösteriyor. Taviz üstüne taviz verdik. Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından Karadeniz’i NATO’ya açtık. S-400 konusu yutulmuş vaziyette. F-35’ten söz edilmedi bile. İktidar, ömrünü uzatmak ve destek almak adına Türkiye’nin güvenliği ve çıkarlarından vazgeçiyor" dedi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Ertürk, NATO ülkelerinin Ukrayna ile birlikte bugün Karadeniz’de başlayacağı deniz tatbikatıyla ilgili olarak, "Bugün başlayacak tatbikat, bugüne kadar yapılan Sea Breeze tatbikatlarının en büyüğü. Geçmişte bu tatbikatlardan ikisine katılmıştım, birinde gemi komutanıydım. Bu sene birliklerin, savaş gemilerinin, uçakların ve katılımcı ülkelerin fazlalığı nedeniyle Rusya rahatsız..." dedi.

Ertürk, "Sıcak çatışma beklemiyorum ama gerginlik olabilir. Türkiye dikkatli davranmalı, Rusya’yı tahrik etmemeli. Cumhuriyetin AKP iktidarına kadar olan döneminde çok titiz davranıldı. NATO’da olmamıza rağmen Soğuk Savaş döneminde Türkiye hassas bir denge uyguladı. Montrö’yü kaldıraç gücü olarak kullanan Türkiye, Rusya’yı tahrik etmemek adına NATO’nun Karadeniz’de fazla faaliyet göstermemesi için rezervler koyardı. Görüyoruz ki Türkiye bu politikadan geri adım atmış. Karadeniz rekabet denizi haline getirilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Ertürk, Erdoğan-Biden görüşmesine de değinerek, "Taviz üstüne taviz verdik. Biden-Erdoğan görüşmesinin ardından Karadeniz’i NATO’ya açtık. S-400 konusu yutulmuş vaziyette. F-35’ten söz edilmedi bile. İktidar, ömrünü uzatmak ve destek almak adına Türkiye’nin güvenliği ve çıkarlarından vazgeçiyor" düşüncesini dile getirdi.

Ertürk, "Bakın Rusya’yla cepheleşmeye başlayınca BM’deki suç dosyaları ortaya çıkacak. IŞİD’le petrol ticareti, tarihi eser kaçakçılığı… Bunları Rusya hazırladı, şu anda Güvenlik Konseyi’nde. İktidar hesap verebilir değil… Ukrayna üzerinden Rusya’yı tahrik etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda Amiraller Bildirisi ne kadar önemli biliyor musunuz? İktidar, Gürcistan, Ukrayna, Polonya hamlesini geçmişte hazırladı zaten. Mesaj veriyor. “Biz Montrö’nün değişimini bile düşünebiliriz” diyor" ifadelerini kullandı.

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