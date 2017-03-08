Emekli albayın canlı yayına davet ettiği Rasim Ozan Kütahyalı: Korkak komutanlarını da al, beraber çıkalım!

Balyoz ve Ergenekon'da yargılanan askerlerin kurduğu 'Hayırlı Konvoy'un üyelerinden emekli albay Ali Türkşen'in Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Hayatında bir gün şerefinle yaşa" demesiyle başlayan polemik sürüyor. Bu sözlere "Meczup" ve "Şerefsiz hain" ifadeleriyle yanıt veren Sabah yazarına "İstediğin kanalda, istediğin programa çıkalım" diyen Ali Türkşen'in çağrısına Kütahyalı'dan yanıt geldi. Ülke genelinde 'Hayırlı Konvoy'daki en rütbeli isimlerden olan emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'un kendisiyle canlı yayına çıkmayı kabul etmediğini söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı, Albay Ali Türkşen'e "Korkak komutanlarını da al, hep beraber canlı yayına çıkalım" dedi. T24'ün ulaştığı Ali Türkşen ise "Korkak ifadesini aynen iade ediyorum. İstediği zaman, istediği televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye hazırım. Birkaç gün içerisinde bir yanıt bekliyorum" diye konuştu.

Kütahyalı'nın "Askeri hareketlilik var" sözleriyle başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından Anadolu'da askeri bir hareketliliğin başladığını söyleyen Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 27 Şubat 2017 tarihli yazısında "Ordudaki başörtüsü yasağının kaldırılması bu eski darbeci kesimin aklını tamamen başından aldı ve bir askeri hareketlenme içine girdiler. Sırf cuma namazı kıldığı ve demokrasiye bağlı olduğu için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da düşmanı olan bu darbeci kafa 21 Mayıs 1963 benzeri bir intihar kalkışmasına girebilir mi? Eldeki verilerle Hayır demek o kadar kolay değil" demişti.

Emekli albay Ali Türkşen:

Şerefinle yaşa uzaylı ROK!

Savcı ve hâkiminin 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklandığı Balyoz davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali’ kararının ardından tahliye edilen emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Rasim Ozan Kütahyalı'nın yazısına tepki göstererek "ROK, hayatında bir gün şerefinle yaşa dişimi kıracağım.Allah ıslah etsin diyeceğim,Allah da ümidini kesti senden.Uzaylı ROK" ifadelerini kullanmıştı.