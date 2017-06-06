Emekli Albay Üçok, "FETÖ, 15 Haziran'da darbe yapabilir" iddiasını yorumladı: TSK'da hâlâ çok güçlüler...

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin ileri sürdüğü "FETÖ'cüler aralarında 15 Haziran’a kadar yapılacak darbeyi tartışıyorlar" iddiasıyla ilgili olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür. Koşullar gerçekleşirse, TSK darbe yapabilir" görüşünü dile getirdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın, Ahmet Zeki Üçok'un açıklamalarına da yer verdiği (6 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

FETÖ’nün adamları, Rodos’a kaçarken kendi aralarında konuşuyormuş.

Diyorlarmış ki...

- 15 Haziran’ı beklesinler...

- Bayramı göremeyecekler...

Falan...

*

Bunları okuyunca...

Aklıma hemen Ahmet Zeki Üçok geldi.

*

O Ahmet Zeki Üçok ki...

15 Temmuz’dan önce...

- Ordudaki Fetullahçı yapılanmayı ortaya çıkaran ilk isimdi...

- “FETÖ darbe yapacak” diye bas bas bağırmıştı.

- İsim isim ordudaki Fetullahçıları ifşa etmişti.

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Ahmet Zeki Üçok’a sordum hemen:

- FETÖ bugün de darbe yapacak potansiyele sahip mi?

- Beli kırılmadı mı?

- 15 Haziran’da darbe... Olabilir mi böyle bir şey?

*

Ahmet Zeki Üçok’un yanıtını aktarıyorum:

- Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür.

- Koşullar gerçekleşirse... TSK darbe yapabilir.

- Darbe için “Cumhurbaşkanı’na suikast” falan gibi gerekçeler ileri sürebilirler.

- Böyle bir darbede en güçlü, en etkin grup FETÖ olur.

- Ama darbe yapacak hiçbir grup tarih vermez.

*

Bu adamın uyarılarını 15 Temmuz’dan önce kimse dikkate almamıştı.

Bari 15 Haziran’dan önce dikkate alınsın.