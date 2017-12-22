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Emekli albay evinde ölü bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan emekli albay Semih Uysal (58), evinin banyosunda ölü bulundu

22 Aralık 2017 13:03

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan emekli albay Semih Uysal (58), evinin banyosunda ölü bulundu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1703/1 Sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli albay Semih Uysal\'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Adrese giden polis, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde arama yapan polis banyoda Uysal’ın cansız bedeniyle karışlaştı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izine rastlanılmayan Uysal’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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