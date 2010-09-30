-EMEKLİ ALBAY DOĞAN EK İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, ek ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e yaklaşık 8 saat ifade veren Doğan, tekerlekli sandalyeyle, birkaç kişinin yardımıyla adliye asansöründen indirilerek adliyenin kapısına yanaşan otomobile alındı. Arif Doğan, adliyeden çıkarken gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, rahatsız olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini belirterek, açıklama yapmayacağını söyledi. Yarın öğleden sonra yeniden ifade vermeye geleceğini ve ifadesinin tamamlanmasının ardından bir açıklamada bulunabileceğini kaydeden Doğan, daha sonra adliyeden ayrıldı.