Emekli albay cinayetini MKP üstlendi

Emekli Piyade Albay 64 yaşındaki Aytekin İçmez, geçen pazartesi günü Bursa'daki evinde, eşi İsmet İçmez tarafından boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bulundu. Terör örgütü Maoist Komünist Parti- Halk Kurtuluş Ordusu (MKP- HKO) cinayeti üstlenerek, Emekli Albay İçmez'i, 1981 yılında Tunceli'de yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken örgüt üyesi Behzat Firik'i yakarak katlettiği için öldürdüklerini ileri sürdü. Emekli Albay Aytekin İçmez'in kayınpederi Emekli Albay Mehmet Kırmızıoğlu, damadının uzun süredir tehdit aldığını açıkladı.



Olay, geçen pazartesi günü, merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Namazgah Mahallesi Meydan Sokak'taki 5 katlı İlkkus Apartmanı'nın en üst katındaki dairede meydana geldi. Emekli Albay Aytekin İçmez'in eşi 60 yaşındaki İsmet İçmez, kahvaltıdan sonra, İbrahimpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan eşi gibi emekli Albay olan babası Mehmet Kırmızıoğlu'nu ziyarete gitti. Öğleden sonra eve dönen İsmet İçmez, evininin salonunda eşi Aytekin İçmez'in cesedini buldu.



Şoke olan İsmet İçmez, polisi aradı. Eve gelen polisler, başı masanın üzerine düşen ve çevresinde kan izleri bulunan Aytekin İçmez'in cesedi, savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan inceleme sonucu Aytekin İçmez'in boğazından giren tek kurşunla vurulup öldüğü belirlendi.



Evde de silah bulamayan polis, olayın cinayet olduğunu belirleyip araştırma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'nca da geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



MKP- HKO ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ Soruşturma devam ederken, terör örgütü MKP- HKO'nun Aytekin İçmez'i infaz ettiği iddia edildi. Bir internet sitesinde yer alan MKP- HKO'nun açıklamasında, “1981 yılında Tunceli Ovacık- Hozat sınır bölgesinde yer alan Hülükuşağı Köyü'ne bağlı Kale Deresi'nde (Deru Garedesi) yoldaşımız Behzat Firik'i yakarak katleden, bölgede ‘Kulaksız Yüzbaşı’ olarak bilinen Yüzbaşı Aytekin İçmez, HKO milisleri tarafından ‘ölüm cezasıyla’ cezalandırılmıştır” denildi.



İsmet ve Aytekin İçmez çitinin tek çocukları olan oğullarının Ankara'da turizmcilik yaptığı, emekli Albay Aytekin İçmez'in Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığı'nda görevliyken Ankara'ya tayininin çıkması üzerine 1996 yılında emekli olduğu ve daha sonra Bursa'ya yerleştiği öğrenildi.



Cinayete kurban giden Emekli Albay Aytekin İçmez'in kayınpederi emekli Albay Mehmet Kırmızıoğlu, damadının uzun süreden beri ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Bu tehditler üzerine kendi çapında önlemler alıyordu. Bu cinayet, polis tarafından iyi irdelenmeli ve failleri bir an önce bulunmalıdır” dedi.



Emekli Albay Aytekin İçmez'in cenazesi dün Şehedat Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.