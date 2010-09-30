-EMEKLİ ALBAY ARİF DOĞAN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - ''Ergenekon'' davası sanığı olan ve eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili ses kaydı internete düştüğü için hakkında inceleme başlatılan emekli Albay Arif Doğan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan bir otomobille adliye gelen Doğan, burada tekerlekli sandalyeye bindirilerek adliye binasına alındı. Doğan'ın, eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in ölümüne ilişkin sözlerinin haber sitelerinde yer alması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ek ifade vermesi bekleniyor. Söz konusu ses kaydıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Eylül'de inceleme başlatmıştı.