Emekli Albay Ahmet Şentürk tutuklandı

T24 - "Balyoz" davasında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan emekli Albay Ahmet Şentürk, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Reddi hakim talebinde bulunan Şentürk'ün talebi reddedildi. Ardından Albay Şentürk tutuklandı. Metris Cezaevinde bulunan Şentürk, cezaevi ring aracıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, güvenlik önlemi altında binaya alındı.



Hakkındaki yakalama emrinin Şentürk'ün yüzüne karşı okundu.



Afyonkarahisar'da yakalanan Şentürk, "yol tutuklaması" kararıyla burada bir cezaevine konulmuş ardından da Mertis Cezaevine nakledilmişti.





