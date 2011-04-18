T24 - İki yılı aşkın süredir kapalı olan ve yıkılması planlanan Emek Sineması'nı geri almak isteyen ve aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu kalabalık bir grup Taksim'de eylem yaptı. "Emek bizim, İstanbul bizim" sloganları atan grup daha sonra Demirören Alışveriş Merkezi'ne girerek burada "Emek yaşasın, Demirören yıkılsın" pankartı açtı. Sanatçı ve sinemaseverler daha sonra ise Emek Sineması'nın önüne gidip kapıya kendi kilitlerini taktı.





Aralarında çok sayıda ünlü sanatçının da bulunduğu bine yakın İstanbullu Emek Sineması'nın yıkılmasını önlemek için Taksim'de bir eylem yaptı. Habertürk'ün haberine göre; 18:30'da tramvay durağında buluşan grup, Emek Sineması'na doğru sloganlar eşliğinde yürüdü. "Emek bizim, İstanbul bizim", "Emek yaşasın, Demirören yıkılsın" sloganlarıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyen grup, Demirören Alışveriş Merkezi'nin önünde önce seslerini daha da yükseltti ardından ise alışveriş merkezine girdi.

Alışveriş merkezinin birinci katında "Emek'ten çıkın, Demirören'i yıkın" yazılı bir pankart açan grup, yaklaşık yarım saat Demirören AVM'de slogan attı. Feridun Düzağaç, Meltem Cumbul, Şebnem Dönmez, Tülin Özen, Nergis Öztürk gibi çok sayıda şarkıcı ve oyuncunun katıldığı eylemde sinemaseverler daha sonra Demirören AVM'den çıkıp Emek Sineması'nın önüne kadar yürüdü.



Emek'i geri istiyoruz









Emek Sineması'nın önünde bir açıklama yapan sanatçı Meltem Cumbul, "Bugün İstanbul Film Festivali'nin son günü ve yine Emek Sineması'ndan mahrumuz. En yakın sürede Beyoğlu Belediyesi'nin Emek Sineması'nın kazanılmasına destek vermesini ve tekrar açılmasına destek vermesini bekliyoruz. Yine aynı düzende yani restore edilmiş, fuayesi sokağa açılır biçimiyle bizim bildiğimiz Emek Sineması en güzel haliyle kısacası görmek istiyoruz" dedi.









'İsyanbul Kültür Sanat Varyetesi' adına yapılan açıklama ise şöyle oldu: "Emek Sineması 2 yılı aşkın süredir kapalı. Emek Sineması'nı yıkmak. Yerine tam karşısındaki Demirören AVM gibi dışı tarihi eser çakması, içi alışveriş merkezi bir ucube dikmek istediler. Emek Sineması'nın kalan parçalarını ise alışveriş merkezine hapsetmek istediler. İstanbul'un AVM'ler, rezidanslarla değiştirilen silüeti ile sadece evlerimizi, okullarımızı, sokaklarımızı değil bireysel ve kolektif haklarımızı da kaybediyoruz. Demirören'in kaçak katlarına saklı bir Emek Sineması istemiyoruz. Emek'in restorasyonunun sözlük anlamında olduğu gibi şu an bulunduğu yerde, aslı bozulmadan yapılması gerektiğinde ısrar ediyoruz. Emek'i sermayenin eline bırakmayacağız. AKM gibi sürünmesine, Haydarpaşa Garı gibi yanmaya terk edilmesine izin vermeyeceğiz."





Emek'e kendi kilitlerini taktılar

Kalabalık grup daha sonra renkli zincirleri Emek Sineması'nın demirlerle çevrili kapısının üzerine geçirerek, sinemaya kendi kilitlerini taktı ve eylemciler "Anahtarı bizde, gelsinler bizden alsınlar" tepkisinde bulundu. 'İsyanbul Kültür Sanat Varyetesi' adlı bir grup tarafından organize edilen eylemin sonunda yine aynı grup tarafından hazırlanan bir İstanbul belgeseli gösterildi. Belgesel, eyleme katılanlar tarafından, soğuğa rağmen sokakta, tarihi sinemanın önünde izlendi.







