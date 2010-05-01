Emekçiler 32 yıl sonra Taksim'deydi

T24

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32 YIL ARADAN SONRA TAKSİM'DE 1 MAYIS



TÜRK-İŞ VE SAĞLIK-SEN BAŞKANLARINA SALDIRI

İstanbul



Kazancı Yokuşu'nda anma

Bildiri okundu

Timur Selçuk ve Ruhi Su korosu, 1 Mayıs Marşını seslendirdi

3 koldan Taksim'e girdiler

12 gözaltı

Yoğun güvenlik önlemleri

Ankara



İzmir

Bugün Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 6 işçi ve memur konfederasyonu tarafından ortak hazırlanan kutlama etkinliği saat 10.00'da başladı.TÜRK-İŞ'in de aralarında bulunduğu 6 memur ve işçi konfederasyonunun başkanları, Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri, Kazancı Yokuşu'nun başındaki 1 Mayıs anıtına karanfiller bırakarak andı.Konfederasyon başkanları adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, "Bugün 1 Mayıs, dünya emekçilerinin meydanlarda kol kola girdiği, ekmek, barış, özgürlük taleplerini dayanışma içinde dile getirdiği, coşkulu kutlamanın günü. Bugün yıllardan beri 1 Mayıs'larda yaptığımız gibi yine Taksim'deyiz, yine Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktık. Yine 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı en içten duygularımızla anıyoruz, ama bu anmanın geçmiş 33 yıldaki anmalardan çok büyük farkı var. Biz bugün emekçilere Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamaları için açılmasının sevincini ve onurunu yaşıyoruz" dedi.Kumlu ayrıca, "Bu yolda mücadele eden herkese, kaybettiğimiz canlara bir borcumuz daha vardır ki o da 1977'de yaşanan acı olaylara sebep olanların belirlenip adalete teslim edilmesidir" diye konuştu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Kumlu, Taksim'de 1 Mayıs şehitlerini saygıyla andıklarını ifade etti.KESK Genel Başkanı Sami Evren de, "1 Mayıs, işçi sınıfının, yoksulların mücadelelerini birleştirdikleri gündür" dedi.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "1 Mayıs'ta burada yine yan yana duruyor ve hep birlikte 1 Mayıs şarkısı söylüyorsak, bu hepimizin, Türkiye işçi sınıfının eseridir. 12 Eylül'ün yasakçı zihniyetini kırdık. Artık gururluyuz, 1 Mayısta 1 Mayıs alanındayız" diye konuştu.Kumlu ve diğer konfederasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin de aralarında bulunduğu bazı AK Parti İstanbul milletvekilleri de Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.Karanfil bırakanlar arasında, eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi, DSHP Genel Başkanı Rahşan Ecevit de yer aldı.Konfederasyon başkanları, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na gelerek, üzerinde karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bıraktı. Bu sırada bazı grupların anıta çıkarak pankartlar açtıkları görüldü. Anıta çıkanlar, "İşte 1 Mayıs, işte Taksim" sloganları attı.Bu arada DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, anıta çelenk bırakılması sırasında yaşanan düzensizlik ve karmaşa dolayısıyla saygı duruşunda bulunamadığını ifade ederek, sendika üyeleriyle birlikte bir süre saygı duruşunda bulundu."1 Mayıs Bildirisi", TÜRK-İŞ ve DİSK'in belirlediği birer işçi tarafından okundu.Bildiride, emeğin bayramında barış, özgürlük, demokrasi, emek, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikte olunduğu vurgulanarak, "Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010'da başta Taksim olmak üzere alanlarda omuz omuzayız. Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü, emeğin bayramı 1 Mayısı hep birlikte barış içinde kardeşçe kutluyoruz" denildi.Emekçilerin 1 Mayıs 2010'u, güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşıladığı dile getirilen bildiride, emekçilerin yarısının kayıt dışı çalıştığı, esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın kural haline geldiği, 4-C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum edildiği, sendikasızlaştırmanın yaygınlaştığı, sendikal örgütlenmenin önüne engellerin çıkarıldığı, örgütlenen işçilerin işten atıldığı, başta madenler olmak üzere iş kazası adı verilen cinayetlerin durmak bilmediği belirtildi.Bildiride, "Biz, sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olduğu bir Türkiye için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz" denildi.Bildiride, şu talepler dile getirildi:"1 Mayıs 1977'de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını, işsizliğin önlenmesini, kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini, kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını, 4-C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlik için daha etkin kullanılmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini, sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesini, asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını, antidemokratik yasaların değiştirilmesini, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, taşeronlaşma ve kayıtdışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını, emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, emek, barış, özgürlük için haydi 1 Mayısa, haydi mücadeleye. 1 Mayıs uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.Konfederasyonların kortejlerinin alana girmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan platformda sanatçı Timur Selçuk ve Ruhi Su Korosu, 1 Mayıs Marşı'nı seslendirdi. Kutlamalara katılanlar da koroya eşlik etti.Alanı dolduran gruplar, davul-zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs coşkusunu yaşadı.Konuşmanın ardından platformda sahne alan müzik grupları da, günün anlamına uygun marş ve şarkılar seslendirdi. Meydandaki kutlamaların saat 15.00 itibarıyla sona erdiğinin duyurulmasının ardından, alan boşaltılmaya başladı.DİSK ve KESK ile Hak-İş ve Memur-Sen önderliğindeki iki ayrı kortej, Taksim Alanı'na girdi.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Başkanı Sami Evren'in ve Tarık Akan, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Eşber Yağmurdereli, Halil Ergün ve Cem Özer'in de aralarında bulunduğu sanatçıların en önde yer aldığı kortejin, Cumhuriyet Caddesi boyunca yaptığı yürüyüş sırasında, çeşitli sloganlar atıldı. Alkışlar ve davul zurna eşliğinde ellerinde pankartlarla yürüyen işçi ve memurlar, Taksim Meydanı'na yaklaşık 200 metre mesafede oluşturulan ilk polis güvenlik noktasından üst araması yapılarak geçmeye başladı.Bu arada, elinde bir kukla ve üzerinde "Katillerin de bayramı kutlu olsun" yazılı dövizle DİSK kortejine katılmak isteyen bir kişi, konfederasyon görevlileri tarafından, söz konusu yazı konsepte uygun olmadığı gerekçesiyle uzaklaştırıldı.TÜRK-İŞ'in korteji de alana giriş yaptı. Gruplar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde oluşturulan 12 ayrı giriş noktasından kutlama alanına geçti.Korteje TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de katıldı.Yürüyüş sırasında gruptakiler, "Yaşasın 1 Mayıs", "İş, ekmek yoksa barış da yok" "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.Sendika üyeleri, davul-zurna eşliğinde gerçekleştirdikleri yürüyüşte "Emek kutsal, sömürülemez", "Emeğin onuru sendikalı olmaktır", "Basına özgürlük" pankartları taşıdı.TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi ve eski TGC Başkanı Nail Güreli'nin de aralarında bulunduğu gazeteciler, kortejin ön sıralarında yer aldı.Yürüyüşe, TÜRK-İŞ'in yanı sıra Kamu-Sen'e bağlı sendikalar ve CHP, ÖDP, İşçi Partisi, EMEP, Türkiye Birleşik İşçi Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İşçi Cephesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de katıldı. CHP'nin kortejinde Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, milletvekilleri Çetin Soysal ve Mehmet Sevigen ile eski bakanlardan Ercan Karakaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ön sırada yer aldı.68'liler Birliği Vakfı da ayrı bir grup olarak alana giriş yaptı.1 Mayıs dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde Şişli'de 17 kişi gözaltına alınırken, gizledikleri sopalar da ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki beş çocuk serbest bırakıldı.Kutlamalar sürerken, Şişli Feriköy Spor Kulübü arkasında ellerinde sopalar bulunan bir grup olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.İhbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek 5'i çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin duvar arkasına gizledikleri sopalar da ele geçirildi.Kimlik kontrolünden geçirilen bu kişilerden yaşları küçük 5'i serbest bırakılırken, diğerleri sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Taksim Meydanı'nda alınan önlemler kapsamında, özel eğitimli polis köpeklerinin de katılımıyla genel güvenlik taraması gerçekleştirildi. Meydana bakan yüksek binaların çatılarına da polisler yerleştirildi.İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, "Bu sıkı güvenliğin hepsi, işçilerimizin bu 1 Mayıs'ı barış ve kardeşlik içinde kutlamalarına dönük" dedi. Çapkın, ara sokakların hepsinde güvenlik önlemlerinin bulunduğunu, hepsinin bariyerlerle kapatıldığını, bu noktalarda hem sendikaların güvenlik görevlileri hem de polisin bulunduğunu belirti. "Tüm meydana açılan her ara sokakta mutlaka varız. Bu sıkı güvenliğin hepsi, işçilerimizin bu 1 Mayıs'ı barış ve kardeşlik içinde kutlamalarına dönük" diyen Çapkın, hep birlikte 1 Mayıs'ı kutlayacaklarını söyledi.Çapkın, "kutlama etkinliğini nereden izleyeceği" yönündeki soru üzerine de müdüriyet, komuta merkezi, Taksim ve helikopter gibi çeşitli yerlerden izleyeceğini belirtti.İşçi ve memur konfederasyonlarının çağrısıyla Ankara Garı'nda toplanan katılımcılar, taleplerini içeren dövizler taşıyıp sloganlar atarak Sıhhiye Meydanı'na ulaştı.Katılımcılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi önünde oluşturulan polis noktasında üzerleri aranarak meydana alındı.Tüm grupların alana girmesiyle miting planlanandan 45 dakika gecikmeyle başladı. Mitingin açılışı hep bir ağızdan söylenen 1 Mayıs Marşı'yla yapıldı.İzmir'de TÜRK-İŞ, DİSK, MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve KESK'in ortaklaşa düzenlediği 1 Mayıs etkinlikleri Gündoğdu Meydanı'nda başladı.Kutlama kapsamında, Kamu Emekçileri Sendikaları İzmir Şubeler Platformu'na üye sendikaların üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanırken, diğer gruplar da Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.İşçiler, ellerinde "Yaşasın işçilerin birliği, ayıramazsınız" yazılı büyük bir balon taşıdı.Etkinliğe sendika üyesi işçiler, kamu çalışanları, meslek örgütleri, dernekler, siyasi partiler ile işçilerin eş ve çocukları, işsizler ve gençlerin katıldı.