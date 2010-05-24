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Kültür-Sanat

EMEK YIKILMIYOR!

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Emek Sineması'nın yıkımını öngören projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Emek Sineması'nın yıkımını öngören projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


Cumhuriyet gazetesinde yer aln habere göre, İstanbul Mimarlar Odası, Emek Sineması Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Yenileme Kurulu'nun avan projelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Davayı görüşen yerel mahkeme, Emek Sineması'nın yıkımını öngören projeyi onaylayan kurul kararının, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmek üzere, yürütmesini durdurdu.


Mahkeme ayrıca, "Dava konusu işlem, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceğinden, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına" oybirliğiyle karar verdi.

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