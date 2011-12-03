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Kültür-Sanat

Emek Sineması için yıkımın yolu açıldı

Emek Sineması'nın yıkılmasını öngören projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı, aynı mahkeme tarafından kaldırıldı.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Emek Sineması'nın yıkılmasını öngören projeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı, aynı mahkeme tarafından kaldırıldı.



Eski büyük sinemaların ayakta kalan ender örneklerinden tarihi Emek Sineması her an yıkılabilir. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Emek Sineması’nın yıkılmasını öngören projeyle ilgili açtığı davada alınan yürütmeyi durdurma kararı, yaklaşık iki yıl sonra yine aynı İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

9. İdare Mahkemesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde işlemin uygulanması halinde telafisi güç ya da imkânsız zarar doğuracak nitelikte olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Aynı mahkeme, dosyanın incelenmesi sonucu, yürütmenin durdurulması isteminin reddine itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi. 


Mimarlar Odası şaşkın

Mahkemenin kararı karşısında Emek’in yıkılmasına karşı çıkan sinemaseverler gibi Mimarlar Odası da şaşkın. Davanın henüz bitmediğini hatırlatan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Basın Sözcüsü Mücella Yapıcı, “Şaşkınız açıkçası. İlginç olan şu: Biz bilirkişi raporunu aylarca bekledik. Bu rapor üç uzman hocamız tarafından düzenlendi. İki hocamız dava konusu projenin kültür dokusuna uygun olmadığını belirtirken, bir hocamız uygun olduğu kararına varmış. Anlaşılır bir şey değil bu. Bizim Mimarlar Odası olarak yedi gün içerisinde itiraz hakkımız var. İtirazımızı da mutlaka yapacağız. Biraz umut kırıcı bir durum ve bu hatadan acilen dönülmesi gerekiyor. Ayrıca kamuoyunun hassasiyetinin sürdürülmesini diliyoruz.”

Emek Sineması’nın yıkılmasını öngören proje iki yıl önce gündeme gelmiş, özellikle sinema kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmış, Semih Kaplanoğlu, Tuncel Kurtiz, Mert Fırat gibi ünlü sinemacıların da katılımıyla protesto yürüyüşleri düzenlenmişti.


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