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Kültür-Sanat

Emek sineması için yeniden birarada

İstanbul'da, yüzlerce kişi bir kez daha, Emek Sineması için bir araya geldi. Davullu, trompetli eylem, 'Yıktırmıyoruz' mührü ile sona erdi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24-  Yaklaşık 500 kişi, Türk sineması ile yaşıt olarak kabul edilen Emek Sineması'nın yıkılıp yerine iş merkezinin inşa edilecek olmasını protesto etti.


Taksim Meydanı'nda toplanan grup, davul ve trompetler eşliğinde Türk sinemasının sembollerinden Emek Sineması'na kadar yürüdü.


Göstericiler Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin logosu olan, geleneksel Türk tiyatrosunun sembol karakterlerinden Karagöz ile beyazperdenin hafızalarda yer eden karakteri Şarlo'nun figürlerini taşıdı. 

"Emek Sineması Bizim, İstanbul Bizim" sloganları atan eylemciler, tarihi sinemanın duvarına 'Emek Sineması Halen Burada. Yıkmak istiyorlar. Yıktırmıyoruz' yazılı mührü yapıştırdıktan sonra eylemlerine son verdiler.  (ntvmsnbc)

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