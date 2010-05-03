Emek sineması için yeniden birarada

T24-



Taksim Meydanı'nda toplanan grup, davul ve trompetler eşliğinde Türk sinemasının sembollerinden Emek Sineması'na kadar yürüdü.



Göstericiler Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin logosu olan, geleneksel Türk tiyatrosunun sembol karakterlerinden Karagöz ile beyazperdenin hafızalarda yer eden karakteri Şarlo'nun figürlerini taşıdı.



"Emek Sineması Bizim, İstanbul Bizim" sloganları atan eylemciler, tarihi sinemanın duvarına 'Emek Sineması Halen Burada. Yıkmak istiyorlar. Yıktırmıyoruz' yazılı mührü yapıştırdıktan sonra eylemlerine son verdiler. (ntvmsnbc)