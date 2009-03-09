Yeniköy’de yaklaşık yarım asırdır hizmet veren Emek Kafe mühürlendi, müdavimleri facebook’ta imza kampanyası başlattı.



Yeniköy’de 44 yıldır hizmet veren Emek Kafe cumartesi günü gelenler “Sayın müşterilerimiz, bitişik komşumuzun şikâyeti üzerine Emek Kafe geçici bir süre kapalıdır” yazısıyla karşılaştı.



Kafenin kapatılması yüzünden işsiz kalan 20 personel önceki gün yağmur altında imzası kampanyası başlattı. Kafenin müdavimleri facebook’ta ‘Yeniköy Emek Kafe kapatılamaz’ sayfası açtı. Sayfaya 861 kişi üye oldu. Kafeyle ilgili facebook sayfasında şu ifadeler yer aldı:



Boğazın incisi Yeniköy sahilinin markası olmuş cennet köşesi Emek Kafe bu günlerde baskı altında.



Emek kafenin bitişiğindeki İkiz Yalı sahibeleri son günlerde işlerini güçlerini bırakarak Emek Kafe hakkında Savcılığa, Kaymakamlığa, Belediyeye ve Boğaziçi İmar Müdürlüğüne şikayet etmişler.Ve kafenin boğaza bakan o güzelim çardağı yıktırılmış.



Elinde ruhsatı olduğunu, vergilerini zamanında ödediğini ve yasaları titizlikle uyguladağını söyleyen Kafenin 44 yıllık işletmecisi Osman Özbaşı bu uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını söylüyor.



Güne yaşama sevinciyle başlamak isteyenler bu nostaljik mekanda hoş bir sohbet eşliğinde kahvaltı ederler. Emek Kafe'nin enfes menemenini günün her öğününde yediğimiz, ardından çayımızı yudumlayıp boğazdan geçen gemileri minik serçe sesleri eşliğinde izlediğimiz o güzelim çardak artık yok.



Maslak ve İstinye civarında çalışanların öğlen yemeklerini yediği, öğlen arasında iş hayatının sıkıntılarını biran olsun unuttuğu ve 7 den 70'e herkesin uğrak mekanı olan Emek Kafe'ye uygulanan bu baskıyı kabullenmeyelim.