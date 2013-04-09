'Emek' eylemine su sıkanlara inceleme!

İçişleri Bakanı Muammer Güler, pazar günü Emek Sineması önündeki gösterilerde, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığını incelettirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Emek Sineması’nın yıkımına karşı pazar günü yapılan eylemde, polisin kitleye yoğun biber gazı ve tazyikli suyla müdahelesiyle ilgili ilk kez konuştu.

“Elbette üzüntü verici bir olaydır” diyen Güler, eylemi gerçekleştirenler arasında ‘provokatörler’olduğunu, bu kişilere de izin vermelerinin asla mümkün olmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Güler, Meclis’te AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin Emek Sineması eylemi sırasında polisin müdühelesine ilişkin soruları yanıtladı.

Güler şunları söyledi:

“Elbette üzüntü verici bir olaydır. Bu tip olaylarda polisimizin orantısız güç kullanmaması konusunda, sürekli uyarıyoruz, eğitiyoruz. Ama o günkü olayda sanatçıların arasında kendilerini yakından tanıdığımız önceki olaylardan bildiğimiz kişiler o topluluğu malesef kullanmak suretiyle provokatif eylemlerde bulunmak istediler. Binanın işgal edilmesi, kapıların pencerelerin kırılması taşlanması, sanatçıların yapacakları eylemler değildir. Zaten sanatçıların da bunları farkettiğini düşünüyoruz. Protestoda orantısızlık var mı yok mu onu inceliyoruz. Polisin taşlanması, binaların işgal edilmesi özel mülkiyete girilmesi yasalsa bunu önce tartışalım. Buna izin vermemiz asla mümkün değildir. Bunlar asla göz yumacağamız eylemler değildir. Eğer aralarında provokatörler varsa lütfen bunlara dikkat etsinler. Kendilerinden ricam odur.”