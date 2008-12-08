Kendisine 'O bir tiyatrocu mu? O bir işadamı' diyen Gülriz Sururi'ye tepki gösteren Ali Poyrazoğlu, "Emeğime kimse tüküremez" dedi.



Bir süre önce Gülriz Sururi, meslektaşı Ali Poyrazoğlu ile ilgili söylediği sözlerle şaşırtmıştı. Ali Poyrazoğlu, Saba Tümer'in programında Sururi'ye yanıt verdi.



"Gülriz Sururi öyle bir tacizde bulundu bana ama çok aldırdığımı söyleyemem" diyen Ali Poyrazoğlu, Televiyon Gazetesi'nin haberine göre "Ben o bandı izledim. Sunucu hanımlar soruyorlar, 'Tiyatrolar iş yapmıyor, şikayet ediyorlar ama iş yapan tiyatrolar da var. Ali Poyrazoğlu tiyatrosu iş yapıyor' diyorlar. Bunun üzerine Gülriz Sururi diyor ki 'O bir tiyatrocu mu? O bir işadamı'. Benim adım 'O' değil bir, ikincisi ben sapına kadar tiyatrocuyum, üçüncüsü emeğime kimse tüküremez. Emek sadece benim emeğim değil. Benim tiyatroma 38 yıldır tiyatro seyircisi çok emek verdi" dedi.



Poyrazoğlu, tiyatrocuların yaşamda seviye önerisinde bulunduklarını ifade ederek "Bunu öneren insanların seviyesiz davranışlarda bulunmasının yakışıksız olduğunu düşünüyorum ben. Gençlere kötü örnek olmaması gerekir. Hoş görmeye çalışıyorum. Bu şekilde konuşmak, seyircinin gözünde küçük düşürür. Ben de üzüldüm tabii" açıklamasını yaptı.

