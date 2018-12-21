Emeğe vefa; Schalke, 2 bin madenciyi tribünde ağırladı, takım logosunu bir maçlığına değiştirdi

Almanya’nın en büyük kömür madenlerinin bulunduğu Westfalya bölgesinin takımı olan Schalke 04, Bayer Leverkusen maçı öncesinde dev bir tören düzenledi, maden işçilerine vefa sundu. Kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Schalke’nin misafiri olarak önceki gün Bayer Leverkusen karşılaşmasını tribünden takip etti.

Cumhuriyet'ten Canberk Adsalan'ın haberine göre Avrupa’nın belki de en proleter kulübü, “Madenciler” lakaplı Schalke 04, B.Leverkusen maçında sahaya, kapatılan taşkömürü ocaklarının adlarının yer aldığı formalarla çıktı. Ruhr Nehri ve çevresindeki insanlar için logosunu da bir maçlığına değiştirmeyi ihmal etmedi.

1904’te Ruhr Havzası’nın madenci şehri Gelsenkirchen’in yoksul bir işçi mahallesi olan Schalke’de kurulan takım gittikçe kökenlerinden uzaklaşıyor. Kulüp, takımda bulunan futbolcuları madene indirerek işçilerle sohbet ettiren ritüellere sahip olsa da son zamanlarda bu geleneklerini terk eden bir görüntü sergiliyor.

“Kararlarımızı rasyonel bir temelde alıyoruz. Fakat karar verirken duygularımızı dışarıda bırakmanın, değerlerimize zarar vermemesi gerekiyor” şeklinde açıklıyor varoluş misyonunu Schalke 04. Hatırlanacağı üzere Alman kulübü stadını 2001 yılında büyütmüş, 5 sene sonra da dev bir enerji firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

İşçi argosunda maça gitmek anlamında kullanılan “AufSchalke (Schalke’ye gitmek)” tabiri de, kulübün kapitalist futbol ve eğlence kültürüne kendini kaptırması sonucunda gittikçe anlamını yitirmeye başlasa da Almanlar son kez kömür ve futbolun harmonisini onurlandırdı.

Soma için onlar da ağlamıştı

Almanya’nın en büyük kömür madenlerinin bulunduğu Westfalya bölgesinin takımı olan Schalke 04, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti sonrası bir mesaj yayımlamıştı. Schalke 04 mesajında “Soma’da meydana gelen maden faciasını acı bir haberle öğrendik. Almanya’nın bir madenci kulübü olarak yastayız. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine sabır, yaralı kurtulanlara acil şifalar dileriz” demişti. 13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde yaşanan facia Türkiye’nin en fazla can kaybı ile sonuçlanın iş cinayeti olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrılmaz dörtlüler

Aynı bölgenin takımı Borussia Dortmund’un İcra Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke, Almanya’nın sanayi zenginliğini borçlu olduğu bölge kültürü için şöyle konuştu:

“Kömür, çelik, bira ve futbol burada ayrılmaz bir dörtlü.”

Dortmund’taki futbol müzesinin direktörü Manuel Neukirchner ise AFP’ye verdiği demeçte, “Madencilik tarihi olmadan, bugün madencilik dünyasından gelen kulüplerimiz olmazdı” dedi.