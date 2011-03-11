'Emaneti aldığım gibi size takdim edeceğim'

T24 - Bir önceki genel seçimde yapılan devir teslim töreninin aksine bu kez Yıldırım değil, koltuğu devralan Soluk ağladı. Soluk, Yıldırım’ın yeniden bakan seçileceğine inancını “Emaneti, aldığım gibi kesintiye uğratmadan zatıalinize takdim edeceğimi ümit ediyorum” sözleriyle diye getirdi.





Pot kırdı pişman oldu







Soluk, henüz milletvekili adayı olmayan Yıldırım için “Sayın Başbakanımız tarafından bana tevdi edilen bu önemli görevi, gayretle azimle ve sizlerin de desteğiyle yürüteceğime, umarım ki emaneti, aldığım gibi kesintiye uğratmadan zatıalinize takdim edeceğimi ümit ediyorum” diye konuştu. Soluk bu sözleri söyledikten sonra, pişmanlığını gizleyemeyerek eliyle yüzünü kapattı. Yıldırım da bu sözlere karşılık, “Gün doğmadan neler doğar. Şimdiden geleceğin hesabını yapamayız. Bugünümüze bakmamız lazım. Önümüzde seçimler var” dedi. Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninde ise Sadullah Ergin, görevini Müsteşar Ahmet Kahraman’a devretti.