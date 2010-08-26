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Spor

EMANA: TAKIMDA KALMAYA DEVAM EDİYORUM MADRİD (A.A)

26 Ağustos 2010 01:22

-EMANA: TAKIMDA KALMAYA DEVAM EDİYORUM MADRİD (A.A) - 25.08.2010 - Galatasaray'ın transfer etmek için görüşmeler yürüttüğü Kamerunlu Achille Emana, Real Betis'ten ayrılmak için her yolu deniyor. Real Betis'in Galatasaray'ın önerdiği 6 milyon avroluk teklifi kabul etmemesinin ardından bugün Real Betis kulübü başkanı Jose Leon Gomez için kulüp binasının olduğu stada giden ve 40 dakika kadar burada kalan Emana, başkan tarafından kabul edilemediğini söyledi.  İspanyol basınına konuşan Emana, ''Transferinle ilgili yeni bir şey var mı?'' sorusuna, ''Hayır. Benimle görüşmek istemediler. Leon beni gördü ama benimle toplantı yapmak istemedi. Şimdilik, ben takımda kalmaya devam ediyorum'' cevabını verdi.  Galatasaray'a gitmesine henüz izin verilmemesinden dolayı sinirli olduğu söylene Emana'nın, Betis'de bir yıl daha forma giymek istemediği belirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Aurelio ile ilgili İspanyol haber ajanslarında verilen bilgilerde, Aurelio'nun Real Betis'ten sezon başına 1,4 milyon avro kazandığı ve bundan feragat ederek Türkiye'ye gitmeyi tercih ettiği ifade edildi.

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