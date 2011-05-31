-EM: SEÇMEN SAYISINDA ARTIŞ YOK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, ''seçmen sayısında bir eksiklik, noksanlık, artışın söz konusu olmadığını'' bildirdi. Siyasi partilerin, radyo ve televizyonlarda yapacakları propaganda konuşmalarının sıra ve yayın zamanının belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapıldı. Em, kura çekimi sonrası, siyasi parti temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) temsilcisinin ''Seçmen sayısındaki artışla'' ilgili eleştirileri üzerine Em, seçmen sayısının 2007 yılında 42 milyon 571 bin 284, 24 Mart 2009 yerel seçiminde ise 48 milyon 49 bin 446 olduğunu söyledi. Aradaki farkın 5 milyon 478 bin 162 olduğunu bildiren Em, farkın adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden kaynaklandığını ifade etti. Em, 22 Temmuz'da yapılan seçimlerde seçmen kütüklerinin beyan esasına göre yapıldığını, 2008 yılında ise ilgili kanunlarda değişiklik yapılarak adrese dayalı sistemin getirildiğini, artık kişilerin resen kütüğe kaydedildiğini söyledi. Seçmen kütüklerini MERNİS'ten aldıklarını ve günlük olarak güncelleştirdiklerini anlatan Em, 2007 ve 2009 yılları arasındaki 5 milyonluk farkın bundan kaynaklandığını kaydetti. 2009 yılında 48 milyon 49 bin 444 olan seçmen sayısının 12 Eylül'de yapılan halk oylamasında 49 milyon 495 bin 493 olduğunu dile getiren Em, aradaki 1 milyon 446 bin 47'lik farkın 18 aylık artış olduğunu söyledi. 12 Haziran'da yapılacak seçimde 50 milyon 189 bin 930 kayıtlı seçmen bulunduğunu belirten Em, bazı basın yayın organlarında seçmen sayısının 52 milyon olarak yazıldığını, yurt dışında bulunan 2 milyon seçmenin seçmen kütüğünün ayrı olduğunu kaydetti. YSK Başkanı Em, ''Devlet İstatistik Enstitüsü yayınına göre 31.12.2010 tarihi itibariyle nüfus sayımı sonuçları 73 milyon 722 bin 988, 18 yaş altı toplam nüfus 23 milyon 312 bin 112, 73 milyondan 23 milyonu çıkarınca oraya çıkan rakam seçmen sayısını doğrulamakta. Seçmen sayısında bir eksiklik, noksanlık, artış söz konusu değil'' diye konuştu. YSK'nın tüm adayların hakkını korumakla görevli olduğunu belirten Em, kanunlarda ne yazılıyorsa onları uyguladıklarını ifade etti.