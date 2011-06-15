-EM: DİCLE'NİN SAVUNMASI GELMEDİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, terör örgütü üyeliğinden hapis cezası kesinleşen bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin savunmasının henüz kendilerine ulaşmadığını, seçim sonuçları kesinleşene kadar savunmanın gelmesi gerektiğini söyledi. Em, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul 1. Bölge milletvekilliği için AK Parti ve MHP'nin itirazları ve MHP'nin İstanbul 1. Bölge 3. sıra adayının da milletvekili seçildiği yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Em, konunun henüz YSK'ya intikal etmediğini belirterek, yarın saat 17.00'da ilçe seçim kurullarının itirazları inceleme süresinin biteceğini anımsattı. Em, ''O nedenle bize henüz gelmez. Ondan sonra da il seçimin inceleme süresi var. İl seçimin itiraz süresi 1 gün, Cuma günü. Ondan sonra iki gün de inceleme süresi var. O da Pazar akşamı bitiyor. Daha sonra itirazlarını inceleme süresi 3 gün YSK'da. Bize gelen bir şey yok, oradaki olay nedir, bize intikal etmediği için bilmiyoruz'' dedi. Ali Em, bir başka soru üzerine, il seçim kurulunun itirazı inceleme süresi olan Pazar gününü beklemeden, konuyu inceleyip YSK'ya gönderebileceğini ya da son ana kadar konuyu inceleyebileceğini ifade etti. İnternette yayımlanan görüntüler nedeniyle istifa eden MHP'li milletvekili adaylarının yerlerine bugün kaydırma yapıldığı yönünde haberler bulunduğunu hatırlatan bir gazeteciye de Em, bu adaylarla ilgili kararların istifa dilekçeleri kendilerine intikal ettiği anda verildiğini ve SEÇSİS programına bunların işlendiğini söyledi. YSK Başkanı Em, bugün bir gazetede ''YSK, nüfus sayımı yaptı'' şeklinde bir haber bulunduğunu belirterek, ''Bu bir kanun hükmü. Nüfus sayımının sonucuna göre biz illerin çıkaracağı milletvekillerini belirleyip, ilan ediyoruz. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 5. maddesinde bu açık. Kamuoyu bu şekilde yanlış bilgilendiriliyor. Bizim her kararımızın dayanağı vardır'' dedi. Bir gazetecinin ''Hükümetten 'YSK, o kararı vermeseydi biz 330 milletvekili çıkarırdık' yönünde eleştirileri var'' demesi üzerine Em, ''Bu kanun hükmü, vermeseydi diye bir şey olmaz. Her sene nüfus sayım sonuçlarına göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını biz belirler, ilan ederiz. 2010'da ilan etmişiz, 2011'de de'' diye konuştu.