-EM: "BİZE İNTİKAL EDEN HENÜZ BİR ŞEY YOK" ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, sahte oy pusulalarının olduğu iddialarına ilişkin, ''İl ve ilçe seçim kurullarından bize intikal eden henüz bir şey yok'' dedi. Em, YSK'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 19 milyon fazla oy pusulası basıldığını belirterek bunların nerede kullanılacağını sorması üzerine Em, 19 milyon oy pusulasının neden basıldığını raporlarında da basın yayın organlarında da anlattığını bildirdi. Sahte oy pusulalarının çıkması ile ilgili birtakım iddiaların hatırlatılması üzerine Em, ''İddialar dolanıyorsa bu bizim dışımızda olan şeyler. Biz de bir sıkıntı yok. İl ve ilçe seçim kurullarından bize intikal eden henüz bir şey yok. Biliyorsunuz bu itiraz süreleri var. İlçelerdeki itiraz süreleri yarın saat 15.00'e kadar devam ediyor. Daha sonra ilçenin incelemesi olacak, ondan sonra ildeki itiraz süreleri var. Biz zaten kesin sonuçları süre bitiminde ilan edeceğiz'' diye konuştu. Em, sahte oy pusulası iddialarına ilişkin gerekli işlemlerin il ve ilçe seçim kurullarında yapıldığını da söyledi. Yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin isimlerini bugün TRT'ye gönderdiklerini dile getiren Em, bunun ilan edileceğini söyledi. Hatip Dicle ile ilgili nihai kararın ne zaman verileceğinin sorulması üzerine ise Em, ara kararı verdiklerini anımsattı. Em, ''Ara kararın sonucunu bekliyoruz, o devam ettiği için fazla o konuda bir açıklama yapmak istemiyorum'' dedi. Ali Em, ''Seçim gayet düzenli geçti hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.