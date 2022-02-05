Elysee kaynakları: Macron, Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü üstlenmek isteyen Erdoğan'la telefonda görüşecek

Batı ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki günlerde Amerika Başkanı Joe Biden ve krizin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşacağı belirtildi.

VoA'dan Arzu Çakır'ın haberine göre Elysee kaynakları, Macron'un, Biden ve Erdoğan ile de telefonda görüşeceğini söylerken henüz resmi bir tarih belirlenmediğini vurguladı.

Perşembe günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky başta olmak üzere çok sayıda liderle görüşen Macron, 7 Şubat Pazartesi günü Moskova'ya giderek Putin ile, 8 Şubat Salı günü de Kiev'de Zelensky ile yüz yüze görüşecek. Ancak bu buluşma öncesi krizin çözümünde rol alabilecek aktörlerle haftasonu da görüşmeye devam edecek.