-ELYASA TRABZONSPOR YOLUNDA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un, Gaziantepspor ile sözleşmesi sona eren Elyasa Süme ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Gaziantepspor'da oynadığı futbolla teknik direktör Tolunay Kafkas'ın vazgeçemediği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibiyle transfer görüşmesi yaptı. Gaziantepspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile tekrar masaya oturacağı ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Bu sezon Gaziantespor forması ile 26 lig ve 8 kupa maçına çıkan Elyasa, kırmızı-siyahlı formayla 1 gole imza attı. Elyasa Süme, daha önce Ankaragücü, Diyarbakırspor ve Samsunspor'da forma giymişti.