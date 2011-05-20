T24 LogoT24 Logo
Spor

ELYASA TRABZONSPOR YOLUNDA ANKARA (A.A)

20 Mayıs 2011 13:50

-ELYASA TRABZONSPOR YOLUNDA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un, Gaziantepspor ile sözleşmesi sona eren Elyasa Süme ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Gaziantepspor'da oynadığı futbolla teknik direktör Tolunay Kafkas'ın vazgeçemediği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibiyle transfer görüşmesi yaptı. Gaziantepspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile tekrar masaya oturacağı ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Bu sezon Gaziantespor forması ile 26 lig ve 8 kupa maçına çıkan Elyasa, kırmızı-siyahlı formayla 1 gole imza attı.  Elyasa Süme, daha önce Ankaragücü, Diyarbakırspor ve Samsunspor'da forma giymişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24