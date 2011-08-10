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Elvis’in gizemli sevgilisi bulundu

Rock’n roll müziğin efsane yıldızı Elvis Presley’nin ünlü fotoğrafındaki esrarengiz kadının kim olduğu 55

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Rock’n roll müziğin efsane yıldızı Elvis Presley’nin ünlü fotoğrafındaki esrarengiz kadının kim olduğu 55 yıl sonra ortaya çıktı.



Amerikan Vanity Fair dergisine konuşan Barbara Gray (75) adlı kadın, 1956 yılının haziran ayında Presley ile telefonda konuştuktan sonra buluşmaya karar verdiklerini söyledi. Günü Presley ile  geçiren Gray, “Elvis çok tatlı ve komik biriydi. Birbirimize şakalar yapıp koşuşturuyor, her genç gibi eğleniyorduk. Bana ilgi gösteriyordu ama ona erkek arkadaşım olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana olan ilgisi daha da arttı. Sonunda beni öpmesine izin verdim ama aramızda başka hiçbir şey olmadı. O günden sonra hiç görüşmedik” dedi. 55 yıl sonra ortaya çıkmasının nedenini ise “Para kazanmaya çalışmıyorum, sadece fotoğraftakinin ben olduğunun bilinmesini istedim” diyerek açıkladı.


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