Elveda Euroleague



Fenerbahçe Ülker, Euroleague Top 16 H Grubu'nda CSKA Moskova'ya deplasmanda 77-60'lık skorla yenildi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tur atlama şansını yitirdi.



Euroleague Top 16 turu H Grubu’nda Fenerbahçe Ülker, son şampiyon CSKA Moskova’ya konuk oldu.



Ev sahibi takım Lobrek ve Smodis'in skorer oyunuyla maçı 77-60'lık skorla kazanırken, grup karşılaşmalarının bitimine 1 maç kala, Fenerbahçe Ülker bir üst tura yükselme şansını kaybetti.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6 dakikalık bölümünü 19-10 önde geçen ev sahibi takım, Smodis ve Lobrek’in basketleriyle farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 27-13 önde kapattı.



İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorluk yaşarken, Mirsad Türkcan’ın üst üste kaydettiği sayılarla farkı eriten Fenerbahçe Ülker, skoru 36-35’e getirerek farkı 1 sayıya kadar indirdi. Skor üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi takım, soyunma odasına da 38-35 önde gitti.



İkinci yarıya Mirsad Türkcan ve Green’in sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, skora 40-40 eşitlik getirdi. Smodis’in sayılarıyla yeniden öne geçen son şampiyon, farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 47-40



Giricek ve Serhat Çetin ile rakibine karşılık vermekte gecikmeyen Fenerbahçe Ülker, rakibinin hücum silahlarını durdurmayı başaramayınca son çeyreğe 55-49 geride başladı.



Son çeyreğe de hızlı giren CSKA Moskova, ilk dakikalarda skoru 59-49’a getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Kalan sürede oyunu kontrol eden ev sahibi takım, sahadan 77-60'lık skorla galip ayrıldı.



Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe Ülker, grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 1 maç kala bir üst tura yükselme şansını kaybetti.



Ev sahibi takımda Lobrek 18 sayı - 3 ribauntla, Smodis de 14 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Fenerbahçe Ülker'de ise, Gordan Giricek'in 15 sayı - 2 ribauntu ile Mirsad Türkcan'ın 14 sayı - 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.



