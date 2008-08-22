Elvan'dan ikinci gümüş

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 5 bin metrede Elvan Abeylegesse, 15.42.74'lük derecesiyle 2. olarak, gümüş madalya kazandı.

Elvan Abeylegesse, oyunlarda 10 bin metrenin ardından Türkiye'ye 2. gümüş madalyayı da kazandırırken, aynı yarışta koşan Alemitu Bekele Degfa ise 15.48.48 ile 7. oldu.

'Kuş Yuvası' olarak adlandırılan 90 bin kişi kapasiteli Ulusal Stat'ta, tamamıyla dolu tribünler önünde gerçekleştirilen atletizm yarışmalarının 8. gün akşam bölümünde toplam 15 atletin katılımıyla bayanlar 5 bin metre finali yapıldı.

Türkiye'nin, atletizm tarihinde olimpiyatlarda ilk kez finalde 2 atletle birden katıldığı 5 bin metre yarışında, ilk 3 turda grubun arkasında kalmayı tercih eden Abeylegesse, 4. turun başlarında öne geçerek, liderliğini eline aldı. Yarışın son 6 turuna Elvan 2., Alemitu ise ortalarda girdi. Son 2 tura ise Elvan'ın liderliğinde girilirken, Alemitu ise 11. sırada yer aldı. Son tura 3. sırada giren Abeylegesse, yaptığı atakla 15.42.74'lük derecesiyle 2. sırada yer alarak, Türkiye'ye oyunlarda 2. gümüş madalyayı kazandırdı. Alemitu Bekele Degfa ise 15.48.48'lik derecesiyle 7. sırada yer aldı.

Bayanlar 5 bin metrede altın madalyayı, 10 bin metre finalinde de Abeylegesse'yi geçen 23 yaşındaki Dünya Şampiyonu Etiyopyalı atlet Tirunesh Dibaba, 15.41.40 ile kazanırken, bronz madalyayı da 15.44.12 ile yine Etiyopyalı Meseret Defar elde etti.

Pekin-2008'de bayanlar 10 bin metre finalinde de yarışan Elvan Abeylegesse, 29.56.34'lük derecesiyle, Avrupa rekoru kırarak 2. olup, gümüş madalya almıştı. Milli atlet ayrıca, oyunlar tarihinde daha önce atletizmde 2 bronz madalyası bulunan Türkiye'ye, olimpiyatlarda bu daldaki ilk gümüş madalyayı da kazandırmıştı.

Bu arada 26 yaşındaki Abeylegesse, oyunlar tarihinde Türkiye'ye bir olimpiyatta 2 madalya kazandıran ilk sporcu unvanına da erişti.

"Ölümüne koştum"

Gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse, yarış sonrası yaptığı açıklamada, ''Antrenörüm Anatoly Bychkov yarış öncesi benden ölümüne koşmamı istedi. Ben de öyle yaptım'' dedi.

Yarış sırasında baştan sona antrenörü Bychkov'un verdiği taktiği uyguladığını anlatan Elvan Abeylegesse, ''Güzel bir yarış oldu. Yarışın başlarında geriye düştüm. Daha sonra atak yaparak liderliği devraldım. Sonra orta sıralara gerileyerek orada dinlendim. Son iki turda da yeniden atak yaparak altın madalyayı denedim, ama gümüş oldu. Yarış öncesi beklentim ilk 3'tü. Antrenörüm yapabileceğim dereceyi bildiği için bana güven duyuyordu'' dedi.

Yarış sonrası statta tur atmak için Türk bayrağı aradığını, fakat bulamadığını ifade eden Abeylegesse, ''Bilemiyorum bilerek mi yapıyorlar, yoksa beklenti mi yoktu'' diyerek sitem etti.

Bayrak krizi

Bu arada yarış sonrası Türk kafilesinde adeta bir bayrak krizi yaşandı.

İkinci olarak gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'ye statta tur atması için Türk bayrağı vermek isteyen Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Nihat Doker, stat görevlileriyle tartıştıktan sonra kısa bir süre gözaltına alındı. Elvan Abeylegesse'ye Türk bayrağını verebilmek için basın mensuplarının bulunduğu tribüne doğru yönelen ve bu sırada boynundaki akredite kartını düşüren Nihat Doker, görevlilerle yaşadığı tartışmadan sonra güvenlik güçleri tarafından tribün dışına çıkarıldı. Bir süre gözaltında tutulan Doker, madalya töreni öncesinde serbest bırakıldı.

BAŞESGİOĞLU: Kutluyorum

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 10 bin metreden sonra 5 bin metrede de gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'yi kutladı.

Murat Başesgioğlu, ''Olimpiyatlarda 2. kez kürsüye çıkan ve ülkemize 2. kez bu büyük gururu yaşatan Elvan Abeylegesse'yi kutluyorum'' dedi. Başesgioğlu, ''Bu başarının artarak devam edeceği inancıyla, Elvan'ın ülkemize daha çok gururlar yaşatacağından eminim'' ifadesini kullandı. Başesgioğlu, Abeylegesse'nin bu başarısında emeği geçen herkesi kutladığını bildirdi.