-ELVAN BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNE ÇIKTI BARCELONA (A.A) - 29.07.2010 - Milli atlet Elvan Abeylegesse, bayanlar 10 bin metre madalya töreninde birincilik kürsüsüne çıktı. İspanya'nın Barselona kentinde devam eden 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda düzenlenen ödül töreninde birincilik kürsüsüne çıkan Abeylegesse, altın madalyasını aldı. Milli atlet, 2006'da Göteborg'daki şampiyonada 5 bin metrede aldığı 3'üncülükle birlikte Avrupa şampiyonalarında 2 madalya kazanan ilk Türk atlet olarak tarihe geçti. 10 bin metrede 2. olan Rus Abitova'ya gümüş, 3. olan Portekizli Augusto'ya ise bronz madalyaları takıldı. Müsabakaların yapıldığı Olimpiyat Stadı'nda ilk kez Türk Milli Marşı'nı çaldıran Abeylegesse, pazar günü 5 bin metre finalinde yeniden piste çıkacak.