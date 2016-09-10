Elton John’dan Türkiye'deki konserlerini iptal eden sanatçılara: Ne kaçırdığınızın farkında değilsiniz!

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Antalya konserinde 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve yaşanan bazı terör olayları sebebiyle Türkiye konserlerini iptal eden Sting, Jennifer Lopez gibi dünya yıldızlarına seslendi. John, “Ne kaçırdığınızın farkında değilsiniz. En iyi vaktimizi burada geçirdik. Ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre 'Sir' unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, dün akşam EXPO 2016 Antalya'da unutulmaz bir konser verdi. Bugüne kadar 80 ülkede 4 binden fazla konser veren İngiliz şarkı yazarı, besteci ve piyanist Elton John; kırmızı-siyah kostümü, gözlükleri ve kırmızı ayakkabılarıyla sahne aldı.

John, şarkılarını söylerken zaman zaman piyanosunun üzerine çıkarak seyircileri selamladı.

Basın mensupları için sadece ilk şarkısından görüntü kaydı ve fotoğraf çekimi izni verilen Elton John, konserinin ilerleyen bölümlerinde sahnede yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Türkiye’de olduğumuz için çok mutluyuz. Burada olmayı dört gözle bekliyorduk. Bu şarkıyı size ve Türkiye’ye ithaf etmek istiyorum. Ve etkinliklerini iptal edip buraya gelmeyenlere de lafım var. Ne kaçırdığınızın farkında değilsiniz. Tamam mı? En iyi vaktimizi burada geçirdik. Ne kadar teşekkür etsek az. Tanrı Türkiye’yi kutsasın."