Elton John'dan AIDS'li çocuklara destek!

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, AIDS'li çocuklara destek için Ukrayna'nın Makeyevka kentine gitti.

Elton John, önceki gün Ukrayna'nın Makayevka kentinde AIDS'li çocukların kaldığı bir kreşi ziyaret etti.

UNIAN ajansının bildirdiğine göre, İngiliz şarkıcı, düzenlediği basın toplantısında, HIV virüsü taşıyan 14 aylık Ukraynalı bir çocuğu evlat edinmek istediğini söyledi.

Elton John, 1992'de kendi adına AIDS'le mücadele vakfını kurmuştu.

Ünlü şarkıcı, 2007 yılında da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda AIDS hastalığına dikkat çekmek için bir konser vermişti.